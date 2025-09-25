Independiente del Valle tiene 100 % de efectividad en las semifinales de la Copa Sudamericana

Los Rayados se impusieron 5-4 en penales ante el cuadro colombiano , después de igualar 2-2 en la serie con una derrota 2-0 en la ida y el triunfo de 2-0 en la vuelta.

Independiente del Valle disputará su tercera semifinal de la Copa Sudamericana , tras imponerse al Once Caldas en los cuartos de final, y tiene un dato alentador para jugar la ronda.

Es decir, cada vez que el cuadro quiteño llega a las semifinales acaba siendo campeón de la Copa Sudamericana, igual que ocurrió en dos ediciones anteriores.

En el 2019, Independiente eliminó al Corinthians por 4-2 en el global y en la final se impuso 31 ante Colón de Argentina.

Mientras que en el 2022, los Rayados se impusieron 6-0 al Melgar de Perú para terminar como campeón del torneo ante São Paulo con un triunfo 2-0.

Ahora, en este 2025, Independiente del Valle enfrentará al Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Sudamericana.