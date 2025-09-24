Gustavo Vallecilla es suspendido tres fechas y se perderá los partidos contra Independiente del Valle y Liga de Quito

Barcelona SC sufrió un duro golpe disciplinario: Gustavo Vallecilla fue suspendido por tres partidos tras su expulsión en el encuentro contra Deportivo Cuenca.

El acta arbitral señala que el defensor recibió doble amonestación y además insultó al juez central, lo que agravó la sanción.

Con esta decisión, Vallecilla se perderá partidos clave para el Ídolo: ante Aucas en fase regular, y en el hexagonal frente a Independiente del Valle en condición de local y Liga de Quito como visitante. Una baja sensible que complica a Barcelona en instancias decisivas del torneo.

Xavier Arreaga y Leonai Souza por su parte, recibieron la suspensión de 1 partido para cada uno, es decir que no podrán estar ante Aucas en el cierre de la fase regular.

Barcelona SC recibirá a Aucas en la última fecha. Ecuavisa transmitirá el duelo desde el estadio Monumental de Guayaquil.