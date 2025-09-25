¡Revancha con baile! Al estilo Dayro Moreno, así celebró IDV su clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle consiguió una remontada memorable ante Once Caldas para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Tras perder 2-0 en el partido de ida, los Rayados estaban obligados a marcar al menos dos goles para igualar la serie. Lo hicieron, y en la tanda de penales se impusieron por 5-4, desatando la euforia en el camerino.

La celebración no se hizo esperar. Junior Sornoza, Patrik Mercado, Jhegson Méndez y Yandri Vázquez protagonizaron un animado baile al estilo del colombiano Dayro Moreno, goleador de Once Caldas.

