Fútbol Internacional
25 sep 2025 , 06:59

¡Revancha con baile! Al estilo Dayro Moreno, así celebró IDV su clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle igualó la serie y en penales (5-4) eliminó a Once Caldas y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana

   
  • ¡Revancha con baile! Al estilo Dayro Moreno, así celebró IDV su clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana
    Los jugadores de Independiente del Valle celebran la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana ( Foto: IDV )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle consiguió una remontada memorable ante Once Caldas para avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Tras perder 2-0 en el partido de ida, los Rayados estaban obligados a marcar al menos dos goles para igualar la serie. Lo hicieron, y en la tanda de penales se impusieron por 5-4, desatando la euforia en el camerino.

La celebración no se hizo esperar. Junior Sornoza, Patrik Mercado, Jhegson Méndez y Yandri Vázquez protagonizaron un animado baile al estilo del colombiano Dayro Moreno, goleador de Once Caldas.

Lea también: ¡IDV elimina a Once Caldas en los penales y ya está en las semifinales de la Copa Sudamericana!

El gesto fue una respuesta simbólica, ya que Moreno celebró de esa forma cuando anotó los dos goles en el duelo de ida disputado en el estadio Banco Guayaquil.

El video fue compartido en las redes sociales oficiales de IDV y rápidamente se volvió viral, acumulando más de 1 000 reacciones en pocas horas.

El fútbol siempre da revanchas, y esta vez fue el turno de Independiente del Valle para festejar. Ahora, los Negriazules se preparan para enfrentar a Atlético Mineiro en las semifinales, con el objetivo de llegar a su cuarta final de la Otra Mitad de la Gloria, como también se conoce a esta competición.


Temas
Copa Sudamericana
Independiente del Valle
Once Caldas
Dayro Moreno
Ecuador
Noticias
Recomendadas