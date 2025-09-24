Fútbol Internacional
24 sep 2025 , 17:19

¡IDV elimina a Once Caldas en los penales y ya está en las semifinales de la Copa Sudamericana!

Independiente del Valle clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana al derrotar en la tanda de penales a Once Caldas.

   
    Michael Hoyos anotó un doblete.( ARCHIVO )
En una serie que parecía resuelta para Once Caldas con el 2-0 en la ida, Independiente de Valle no dio su brazo a torcer y empató la serie 2-2 en Colombia, obligando a definirlo desde la tanda de penales, donde fue más preciso y selló su pase a las semifinales.

Iniciado el partido, Independiente del Valle intentó sorprender por medio de una presión alta para buscar el 1-0 rápido, pero Once Caldas respondió con las contras, intentando aprovechar la velocidad de Dyro Moreno que atacó los espacios.

Los primeros 20 minutos fue de ida y vuelta, pero sobre todo a favor del cuadro colombiano que tuvo al menos dos oportunidades cercanas al gol.

Lea: Fecha, hora y dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Al minuto 27 IDV encontró el descuento para poner presión en el marcador por medio de un cabezazo de Michael Hoyos que aprovechó un gran centro de Junior Sornoza.

Luego del gol, Once Caldas se vio golpeado y cedió terreno ante un Independiente de Valle que estuvo cerca de anotar el 2-0 por medio de Hoyos al minuto 34.

IDV dominó en gran parte a su medio campo liderado por Jordy Alcívar que controló esa zona para luego activar la ofensiva negriazul.

Hoyos tuvo una chance inmejorable frente al arco tras recibir un pase por banda pero remató muy abajo y mandó el balón por lejos del arco, perdonando a Once Caldas.

Finalmente IDV perdonó a Once Caldas y terminó el primer tiempo con una ventaja que no le sirve.

En el arranque de la segunda mitad, IDV mantuvo el dominio con el doble punta: Spinelli y Hoyos acumularon al menos dos oportunidades para poner el 2-0 sin éxito.

El 2-0 llegó otra vez con la fórmula Sornoza-Hoyos, esta vez por medio de un tiro de esquina efectuado por el '10' negriazul para habilitar a Hoyos que anticipó a su marca y conectó un fuerte cabezazo para empatar la serie 2-2.

Once Caldas se vio obligado a buscar de forma desesperada el gol de la clasificación, llegando a tener una sola jugada cercana por parte de Dyro Moreno al 57.

Ambos clubes realizaron variantes para poder cerrar de la mejor forma el partido, teniendo mayor efecto en Once Caldas que estuvo cerca de poner el descuento y con ello la llave a semifinales pero no pudo empujarla.

Finalmente el partido terminó empatado y con ello se definirá al clasificado desde los penales.

En los penales, IDV fue más preciso y clasificó al ganar 5-4. Ahora, jugará contra el Atlético Mineiro de Alan Franco.

