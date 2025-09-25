Fútbol Internacional
Este es el premio económico que ganó Independiente del Valle por avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana

Independiente del Valle igualó la serie y en penales (5-4) eliminó a Once Caldas y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana

   
    Michael Hoyos de Independiente del Valle celebra un gol ante Once Caldas por los cuartos de final de la Copa Sudamericana( EFE )
Independiente del Valle no solo celebró su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras eliminar a Once Caldas en la tanda de penales (5-4), sino que también sumó un importante ingreso económico gracias a los premios que otorga la Conmebol.

Por acceder a la semifinal del torneo, el club ecuatoriano recibirá USD 800 000. Sin embargo, el monto total que ha acumulado IDV en los torneos internacionales es considerablemente mayor, ya que inició su participación en la Copa Libertadores.

En detalle, estos son los premios obtenidos por IDV hasta ahora:

Fase de grupos de la Copa Libertadores: USD 3 000 000

Dos partidos ganados en la fase de grupos (USD 330 000 por mérito deportivo): USD 660 000

Playoffs de la Copa Sudamericana: USD 500 000

Clasificación a octavos de final: USD 600 000

Clasificación a semifinales: USD 800 000

Total acumulado hasta el momento: USD 5 560 000

Y la cifra podría seguir creciendo. Si Independiente del Valle logra avanzar a la final, recibirá USD 2 000 000 adicionales. En caso de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, la Conmebol otorga un premio de USD 6 500 000 al club vencedor.

