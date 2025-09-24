Fútbol Internacional
24 sep 2025 , 19:09

Alan Franco, titular en la victoria agónica del Atlético Mineiro que lo mete en semifinales de la Sudamericana

Alan Franco fue titular en la agónica clasificación del Atlético Mineiro sobre el Bolívar y ahora espera al vencedor de la llave entre Once Caldas e IDV.

   
  • Alan Franco, titular en la victoria agónica del Atlético Mineiro que lo mete en semifinales de la Sudamericana
    Alan Franco, figura del Atlético Mineiro.( Atlético Mineiro )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Con un cabezazo decisivo de Bernard en el minuto 91, Atlético Mineiro logró su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer 1-0 a Bolívar en el estadio Arena MRV. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli ahora espera rival entre Once Caldas e Independiente del Valle, que esta misma noche definirán su clasificación.

El gol llegó tras un exquisito centro bombeado de Gustavo Scarpa que Bernard remató con precisión para batir al portero boliviano Carlos Lampe, desatando la euforia en la grada local. La victoria le da a Mineiro el pase gracias a un marcador global favorable, luego del empate 2-2 en la ida disputada en La Paz.

Lea: Lanús elimina al Fluminense en el Maracaná y ya está en las semifinales de la Copa Sudamericana

En el partido, el ecuatoriano Alan Franco fue titular y pieza clave en la defensa del Galo, aportando solidez y experiencia en la zaga para mantener el cero en su portería frente a las escasas, pero peligrosas, llegadas del Bolívar, dirigido por Flavio Robatto.

Ambos equipos mostraron imprecisiones en ataque, pero fue la determinación de Bernard la que definió la suerte del encuentro y devolvió al Atlético Mineiro a la pelea por el título continental.

Ahora, la atención se centra en el duelo entre Once Caldas y Independiente del Valle, donde el ganador enfrentará al Mineiro en semifinales. El equipo colombiano llega con ventaja tras ganar 2-0 en la ida, mientras que Independiente buscará dar la sorpresa.

Las semifinales están programadas para disputarse entre el 21 y 28 de octubre, con la gran final prevista para el 22 de noviembre en Asunción, escenario que definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana.

Temas
Copa Sudamericana
Atlético Mineiro
Alan Franco
Brasil
Noticias
Recomendadas