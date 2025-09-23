Fútbol Internacional
23 sep 2025 , 21:55

Lanús elimina al Fluminense en el Maracaná y ya está en las semifinales de la Copa Sudamericana

Con gol del joven Dylan Aquino, el Granate igualó 1-1 con Fluminense en el Maracaná y avanzó gracias al triunfo 1-0 en la ida. Ahora espera por Universidad de Chile o Alianza Lima de los ecuatorianos Eryc Castillo y Fernando Gaibor.

   
  • Lanús elimina al Fluminense en el Maracaná y ya está en las semifinales de la Copa Sudamericana
    Dylan Aquino, joven talento de Lanús.( Lanús )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Lanús dio un golpe de autoridad en Río de Janeiro. Con un empate 1-1 frente a Fluminense en el imponente estadio Maracaná, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana, gracias al triunfo 1-0 que había conseguido en la ida en La Fortaleza.

La figura del partido fue Dylan Aquino, el joven delantero de 20 años que marcó el tanto de la igualdad a los 67 minutos, tras una gran asistencia de Marcelino Moreno. El gol, que silenció a los hinchas locales y encendió el festejo granate, le dio a Lanús el pasaje a la penúltima instancia del torneo continental que supo conquistar en 2013.

Lea: Racing eliminó a Vélez y avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años

El partido no comenzó favorable para los del sur del Gran Buenos Aires. Fluminense, empujado por su gente y por la necesidad de revertir la serie, salió decidido a buscar el arco rival. A los 20 minutos, el uruguayo Agustín Canobbio abrió el marcador con una excelente definición tras una asistencia de Luciano Acosta, igualando el global.

El ‘Flu’ mantuvo la presión durante gran parte del primer tiempo, pero Lanús resistió bien y logró acomodarse en el complemento. Entonces apareció Aquino: con tranquilidad y precisión, definió de derecha dentro del área ante un Fábio que había sido figura en los partidos anteriores y que esta vez no pudo evitar la caída de su arco.

El resultado puso nervioso al conjunto brasileño, que no logró recuperar el dominio del primer tiempo. Lanús, en cambio, se mostró sólido en defensa y apostó al contragolpe para cerrar la clasificación sin sobresaltos.

El encuentro, sin embargo, tuvo un momento tenso fuera del terreno de juego. Durante el entretiempo, se produjeron incidentes en la tribuna visitante entre hinchas de Lanús y la Policía brasileña. Según informó la Policía Militar, los disturbios habrían comenzado por peleas internas entre los propios simpatizantes del Granate, lo que generó corridas y tensión en las gradas. La situación obligó a retrasar 20 minutos el inicio del segundo tiempo. No se confirmó si hubo heridos.

Con el pase asegurado, Lanús ya piensa en su próximo rival, que saldrá del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima de los ecuatorianos Fernando Gaibor y Eryc Castillo. En la ida, jugada en Perú, igualaron 0-0, y la revancha se disputará este jueves en Santiago.

Temas
Copa Sudamericana
Fluminense
Lanús
Brasil
Noticias
Recomendadas