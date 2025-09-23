Fútbol Internacional
23 sep 2025 , 20:24

Racing eliminó a Vélez y avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años

La Academia se impuso 1-0 en Avellaneda con gol de Santiago Solari y cerró la serie con un global de 2-0. Espera por Estudiantes o Flamengo.

   
    Racing celebró su pase a semifinales.
Racing Club dio otro paso firme en su sueño continental. Con un nuevo triunfo por 1-0 ante Vélez Sarsfield en el Estadio Presidente Perón, la Academia selló la serie argentina y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años.

El único gol del partido llegó a los 82 minutos, cuando Santiago Solari culminó una gran jugada colectiva empujando al gol un centro bajo de Gabriel Rojas. Fue el broche perfecto para un partido en el que Racing fue protagonista desde el inicio y terminó imponiendo condiciones.

La ventaja obtenida en la ida, con el tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez en Liniers, no relajó al conjunto de Gustavo Costas, que desde el primer minuto mostró su ambición. Antes del cuarto de hora, Martínez y Solari ya habían generado peligro, mientras que Almendra y Conechny también estuvieron cerca de romper el cero.

El desarrollo del partido no estuvo exento de complicaciones: a los 22 minutos, Juan Nardoni debió salir por una lesión y fue reemplazado por Bruno Zuculini. Pese al contratiempo, Racing mantuvo la intensidad y volvió a inquietar a Tomás Marchiori con un disparo de Solari que el palo evitó que terminara en gol.

Vélez reaccionó en el complemento con los ingresos de Manuel Lanzini y Tobías Andrada. El ex River tuvo una ocasión clara apenas comenzado el segundo tiempo, y más tarde Michael Santos e Imanol Machuca también pusieron a prueba al arquero Facundo Cambeses, que respondió con seguridad. Incluso fue necesaria la intervención del VAR para confirmar que un remate de Machuca no cruzó completamente la línea de gol.

El palo volvió a salvar a Vélez a los 76, otra vez ante un cabezazo de Solari, pero a los 82 llegó el desahogo. Gabriel Rojas desbordó por la izquierda, lanzó un centro rasante y Solari, con oportunismo, puso el 1-0 definitivo.

Con esta victoria, Racing cerró un global de 2-0 y se metió entre los cuatro mejores del continente por cuarta vez en su historia. Ahora espera por el ganador del cruce entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, que se definirá el jueves en el Estadio UNO. En la ida, el conjunto brasileño se impuso por 2-1 en Río de Janeiro.

Racing sueña con repetir la hazaña de 1967, cuando levantó su única Copa Libertadores. Hoy, 57 años después, el objetivo está cada vez más cerca.

