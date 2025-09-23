Racing eliminó a Vélez y avanzó a semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años

<b>Racing Club </b>dio otro paso firme en su sueño continental. Con un nuevo triunfo por 1-0 ante <b>Vélez Sarsfield en el Estadio Presidente Perón, la Academia</b> selló la serie argentina y se clasificó a las<b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores></a></b> <b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-de-quito-va-a-sao-paulo-con-confianza-pero-no-confiado-para-entrar-en-semifinales-PG10167293></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>