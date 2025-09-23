Fútbol Internacional
Liga de Quito va a Sao Paulo "con confianza, pero no confiado" para entrar en semifinales

Liga Deportiva Universitaria de Quito viajó este martes a São Paulo para disputar el jueves el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante São Paulo FC, con el objetivo de asegurar su pase a las semifinales del torneo.

   
    LDUQ busca sellar su pase a las semifinales de la Libertadores.( LDUQ )
Liga Deportiva Universitaria de Quito emprendió viaje este martes rumbo a São Paulo, donde el próximo jueves disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el poderoso São Paulo FC, con la misión de sellar su clasificación a las semifinales del torneo continental.

El conjunto ecuatoriano viaja con la ventaja de 2-0 obtenida en la ida, pero también con los pies en la tierra. Así lo dejó claro el arquero Gonzalo Valle, figura en el primer duelo, quien resaltó el enfoque del grupo: "Vamos con confianza en nuestras posibilidades, pero no confiados. Sí convencidos que este crucial partido lo podemos sacar adelante".

Valle anticipó un escenario complicado en el estadio Morumbi, donde el equipo paulista buscará revertir la serie empujado por su hinchada: "Nuestra concentración deberá ser la máxima. Continuaremos con un ritmo elevado de juego, presión alta. Vamos a mantener el estilo, sabemos que São Paulo irá con todo a buscar la remontada, pero nosotros cuidaremos el partido”, aseguró.

Una de las novedades importantes en el equipo que dirige el brasileño Tiago Nunes será el regreso del defensa Richard Mina, quien cumplió su fecha de suspensión y está disponible para reforzar la zaga central.

Brasileños y ecuatorianos chocarán el jueves a las 17:00 (Hora de Ecuador).

