Así llegan Liga de Quito y São Paulo al partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Este jueves 25 de septiembre, Liga de Quito se enfrentará a São Paulo en Brasil por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los albos llegan a este duelo con una ventaja de dos goles, tras haber ganado 2-0 en la ida en Quito. Sin embargo, la situación de Liga de Quito es compleja, ya que atraviesan dos realidades muy distintas, una en la Copa Libertadores y otra en la Liga Pro.

En su último partido de LigaPro, el conjunto albo, con una alineación alterna, sufrió una derrota por 4-2 ante Universidad Católica. A pesar de este revés, lograron clasificar al hexagonal final del torneo local.

Actualmente, Liga de Quito ocupa la tercera posición en la tabla de la Liga Pro con 48 puntos, aunque se encuentra a 15 unidades del líder, Independiente del Valle.

Por esta razón, la Copa Libertadores se ha convertido en su principal objetivo, y en Brasil buscarán asegurar el pase a las semifinales del torneo continental.

Por su parte, São Paulo llega al encuentro después de caer 1-0 ante Santos FC en la jornada 24 del Brasileirao. El equipo tricolor se encuentra en la séptima posición con 35 puntos en el campeonato brasileño.

El duelo entre São Paulo y Liga de Quito está programado para las 17:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Disney Plus y ESPN.