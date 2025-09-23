Así llegan Liga de Quito y São Paulo al partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Este jueves 25 de septiembre, <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/liga-de-quito>Liga de Quito </a>se enfrentará a<b> São Paulo en Brasil </b>por el partido de vuelta de los cuartos de final de la <a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores>Copa Libertadores.</a> <b>Los albos llegan a este duelo con una ventaja</b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/barcelona/luis-zubeldia-polemica-entrevista-clank-varsky-michel-deller-salida-barcelonasc-LF10158164></a> <b></b> <b></b> <b></b>