25 sep 2025 , 06:22

Javier Rabanal: "Sigan creyendo en el equipo. Estamos volviendo al ADN de IDV"

Independiente del Valle eliminó a Once Caldas en penales y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana

   
    El entrenador de Independiente del Valle, Javier Rabanal, da indicaciones en el partido contra Once Caldas por Copa Sudamericana( EFE )
Independiente del Valle escribió una nueva página memorable en su historia al remontar y vencer por penales (5-4) a Once Caldas, consiguiendo así la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo ecuatoriano, dirigido por el español Javier Rabanal, mostró carácter y determinación para seguir soñando en el torneo continental.

Tras el triunfo, el técnico de los Rayados destacó la importancia del resultado y pidió a los aficionados que sigan confiando en el equipo.

“Sigan creyendo en el equipo. Estamos volviendo al ADN de IDV. Cuando te dedicas a insultar, no pasan cosas buenas”, expresó Rabanal en la rueda de prensa posterior al partido.

El estratega también valoró el trabajo de los jugadores formados en el club y la conexión natural entre ellos.

“Creo que a veces no hace falta entrenar tanto cuando llevas toda tu vida en IDV y vas a jugar con Jordy, Guagua y Junior, que los conoces desde hace mucho tiempo”, añadió.

Rabanal también destacó la actuación de jóvenes como Andy Velasco, quien viene de jugar en la Serie B del fútbol ecuatoriano.

“Valoro mucho lo que hizo Andy Velasco, que llega de la Serie B con apenas 20 años”, dijo.

Finalmente, el entrenador se refirió a las críticas previas al duelo y al escepticismo que rodeaba al equipo.

Cuando pisamos el aeropuerto Mariscal Sucre, todos decían que íbamos a pasar. Es muy diferente lo que se lee en redes sociales: que somos una basura, que no servimos para nada, que en Colombia nunca ganamos, que somos pechos fríos allá”, concluyó.

Independiente del Valle se enfrentará ahora al Atlético Mineiro en las semifinales de la Copa Sudamericana, con el objetivo de alcanzar su cuarta final en esta competición.

