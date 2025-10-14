Copa Libertadores: Liga de Quito vs. Palmeiras se jugará con estadio lleno

Además, Flores agregó que “ 27 mil entradas fue el aforo disponible y están vendidas casi 25 mil. Los 2 mil boletos restantes están distribuidos en la General Sur Alta y lo bloques laterales de la Tribuna Oriental – Occidental. La dirigencia nos pidió separar una cantidad para el hincha que prefiere comprar de forma física”, explicó.

“ Es un éxito el proceso de venta . Tenemos agotada la General Norte, la General Sur Baja y los Palcos. Nos quedan pocas Tribunas (costados). Hoy se habilitará la boletería física, saldrán entradas a la venta y tendremos un estadio completamente lleno”, comentó el directivo a La Red.

El gerente de SuperTicket, Carlos Andrés Flores, informó que ya quedan pocas entradas disponibles para las personas que compren de forma física.

Liga de Quito se alista para recibir al Palmeiras por las semifinales de ida de la Copa Libertadores , en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y el proceso de la venta de entradas está por cerrarse.

Los hinchas de Palmeiras podrán adquirir los bloques A y B de la General Sur Alta; mientras que el Bloque C está separado por motivos de seguridad.

Sin embargo, el gerente aclaró que “depende la venta de hinchada visitante y se podría mover 8 columnas para vender algo del Bloque C. Las entradas físicas se venderán en la boletería central, desde las 10h00 hasta las 16h00”, cerró.

El encuentro entre Liga de Quito y Palmeiras se disputará el jueves 23 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de Disney+.