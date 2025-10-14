Copa Libertadores: Liga de Quito vs. Palmeiras se jugará con estadio lleno

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> se alista para recibir al Palmeiras </b>por las semifinales de ida de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores target=_blank>Copa Libertadores</a>, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, y el proceso de la venta de entradas está por cerrarse. El<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/liga-de-quito-vs-palmeiras-precios-ver-semifinal-copa-libertadores-EG10254514 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/chelsea-no-preocupado-cambio-representante-moises-caicedo-FE10274724 target=_blank></a> <b></b>