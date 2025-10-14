Fútbol Internacional
El Chelsea no está preocupado por el cambio de representante de Moisés Caicedo

   
    El Chelsea está contento con Moisés Caicedo.( Redes sociales )
El pasado lunes 13 de octubre, Moisés Caicedo dio la sorprendente noticia de que puso fin de su relación profesional con su anterior agente, Manuel Sierra, de Football Division Worldwide, pero desde el Chelsea no sienten preocupación por la decisión.

El Niño Moi cumple su tercera temporada con los blues, después de firmar como el fichaje más caro en la historia de la Premier League, y acordó un largo contrato con los blues.

Por esa misma razón, a pesar del anuncio de Caicedo de su representante, desde el Chelsea están tranquilos. Según el medio The Telegraph, la decisión de Moisés no tendrá efecto en su situación con el club.

El Niño Moi aún no informó el grupo que lo ayudará a tomar a sus decisiones para futuro, tras romper su relación con Manuel Sierra y aclarar que no tiene relación con Ali Barat.

Moisés Caicedo terminó su relación profesional con Manuel Sierra.
Moisés Caicedo terminó su relación profesional con Manuel Sierra. ( Redes sociales )

Cabe recordar que los Blues firmaron un contrato con el ecuatoriano hasta el 2031 con la opción de extenderlo un año más.

Actualmente, Caicedo y el Chelsea están en conversaciones para una renovación del contrato con una mejora salarial para Moisés, pero será trabajado con una persona de confianza del futbolista.

Los blues buscan reestructurar la escala salarial del plantel y recompensar a los futbolistas con sueldos que se reflejen con su juego.

