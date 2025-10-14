El Chelsea no está preocupado por el cambio de representante de Moisés Caicedo

El pasado lunes 13 de octubre, Moisés Caicedo dio la sorprendente noticia de que puso fin de su relación profesional con su anterior agente, Manuel Sierra, de Football Division Worldwide, pero desde el Chelsea no sienten preocupación por la decisión.

El Niño Moi cumple su tercera temporada con los blues, después de firmar como el fichaje más caro en la historia de la Premier League, y acordó un largo contrato con los blues.

Por esa misma razón, a pesar del anuncio de Caicedo de su representante, desde el Chelsea están tranquilos. Según el medio The Telegraph, la decisión de Moisés no tendrá efecto en su situación con el club.

El Niño Moi aún no informó el grupo que lo ayudará a tomar a sus decisiones para futuro, tras romper su relación con Manuel Sierra y aclarar que no tiene relación con Ali Barat.