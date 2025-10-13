Michel Deller demandó al periodista Eduardo Erazo por presunta difamación

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/independiente-del-valle target=_blank>Independiente del Valle</a> empezó a tomar acciones legales en contra de las personas que han realizado declaraciones difamatorias al club, por lo que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/michel-deller target=_blank>Michel Deller</a> presentó una demanda en contra del</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/independiente-del-valle-anuncio-acciones-legales-contra-luis-chango-luis-zubeldia-KJ10195186 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/posible-alineacion-ecuador-mexico-amistoso-internacional-EE10271137 target=_blank></a> <b></b>