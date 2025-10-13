Fútbol Nacional
13 oct 2025 , 17:48

Michel Deller demandó al periodista Eduardo Erazo por presunta difamación

El directivo de Independiente del Valle, Michel Deller, presentó una demanda en contra de Eduardo Erazo por presunta difamación en su cuenta de X y piden que sea sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días

   
  • Michel Deller demandó al periodista Eduardo Erazo por presunta difamación
    Michel Deller tomó acciones legales por las declaraciones de Eduardo Erazo.( Archivo )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Independiente del Valle empezó a tomar acciones legales en contra de las personas que han realizado declaraciones difamatorias al club, por lo que Michel Deller presentó una demanda en contra del periodista Eduardo Erazo.

Anteriormente, el dirigente ya lo hizo con el directivo del Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, y el ex entrenador de Liga de Quito y Barcelona SC, Luis Zubeldía, ahora lo hicieron con el periodista ecuatoriano.

En la demanda se exponen presuntas difamaciones y afirmaciones que afectan al honor y la integridad de Michel Deller, directivo de Independiente del Valle.

Lea más: La posible alineación de Ecuador ante México por un amistoso internacional

"Espectacular que lo diga un protagonista ... si supieran más en detalle de cuanto $$ es cada servicio de comida... Y ojo que la hermana de otro tb tiene algo que estoy seguro alguien algún día lo dirá”, señala en la publicación de X de Erazo.

“Mi mandante, es una persona pública que ha dedicado su vida profesional a construir una carrera profesional limpia y ceñida a la moral y la ley, entregando a la sociedad con esfuerzo y denuedo la construcción y consolidación con resultados dignos de admirar y aplaudir, en un proyecto de deporte dirigido a la niñez y juventud del país”, dice en el documento oficial de Michel Deller.

La defensa de Michel Deller pide que Eduardo Erazo sea sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días
La defensa de Michel Deller pide que Eduardo Erazo sea sancionado con pena privativa de libertad de 15 a 30 días ( Redes sociales )

Lea más: Fecha, hora y dónde ver México vs. Ecuador en el amistoso internacional

El pedido del demandante es que “condene al contraventor al máximo de la pena establecida en el artículo 396 numeral 1 del COIP; y con ello se repare el honor, la honra, el buen nombre, el prestigio bien ganado y la dignidad del denunciante, menoscabada por las expresiones de descrédito del denunciado, y siente con ello, un precedente ejemplificador”.

Es decir, la defensa de Deller pide que Eduardo Erazo sea sancionado con la pena privativa de libertad de 15 a 30 días por sus contravenciones de cuarta clase.

Esa sentencia es para "la persona que, por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya şea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil".

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
periodistas
demandas
periodista
Demanda por difamación
demanda
Independiente del Valle
Michel Deller
Ecuador
Noticias
Recomendadas