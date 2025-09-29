Fútbol Nacional
Independiente del Valle anunció acciones legales en contra de Luis Chango y Luis Zubeldía

El dirigente de Independiente del Valle, Andrés Larriva, anunció que empezarán a tomar medidas legales contra las personas que difamen a la institución y empezaron con Luis Chango y Luis Zubeldía.

   
Después del anuncio de Santiago Morales, Independiente del Valle empezó a tomar acciones legales en contra de las personas que han difamado al club en las últimas semanas.

En rueda de prensa, este lunes 29 de septiembre, el directivo Andrés Larriva anunció las medidas que tomarán para defender la integridad del club.

“Hasta aquí llegaron las calumnias. Somos un club diferente. Nos mantenemos alejados de las polémicas, pero algunos se han aprovechado y cruzaron la línea. Responderemos. Quienes nos acusen de algo, deberán probarlo. No seremos manchados por la mediocridad de nadie”, señaló el directivo.

Larriva mencionó directamente a Luis Chango y Luis Zubeldía, quienes cuestionaron la integridad del club por acciones sospechosas.

“En los últimos días, tanto Luis Chango y Luis Zubeldía, en distintos tonos y espacios, han atacado a nuestro equipo. Acusarnos de trampa es un delito y deberán asumir la responsabilidad”, indicó el dirigente.

Por esa razón, Independiente del Valle ya pidió una sanción a la LigaPro para Chango y Mushuc Runa por sus declaraciones.

Queremos que delante de un juez repitan lo que gritan en cancha o dicen en entrevistas. A todo IDV se respeta. No somos agresivos, nunca lo seremos. No confundan nuestra posición de no entrar en conflictos con nuestra firmeza”, cerró.

