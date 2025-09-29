Luis Fragozo despierta interés de varios clubes de la LigaPro

Luis Fragozo es uno de los juveniles más importantes de Emelec y se convirtió en un referente de la selección de Ecuador sub 15, por lo que ya es seguido por varios clubes de la LigaPro.

El futbolista de 15 años mostró su gran nivel en la derrota de Ecuador ante Brasil por la segunda fecha de la Liga Evolución sub 15.

Fragozo abrió el marcador con un pase filtrado, el extremo de Emelec corrió a la espalda del defensor y definió de volea para vencer al portero en el 1-0; sin embargo, Ecuador cayó 4-3.

