Luis Fragozo despierta interés de varios clubes de la LigaPro

Luis Fragozo fue una de las figuras de la selección de Ecuador sub 15 en la derrota 4-3 ante Brasil y el extremo es buscado por otros clubes de la LigaPro.

   
    Luis Fragozo despertó el interés de varios clubes dela LigaPro.( Redes sociales )
Luis Fragozo es uno de los juveniles más importantes de Emelec y se convirtió en un referente de la selección de Ecuador sub 15, por lo que ya es seguido por varios clubes de la LigaPro.

El futbolista de 15 años mostró su gran nivel en la derrota de Ecuador ante Brasil por la segunda fecha de la Liga Evolución sub 15.

Fragozo abrió el marcador con un pase filtrado, el extremo de Emelec corrió a la espalda del defensor y definió de volea para vencer al portero en el 1-0; sin embargo, Ecuador cayó 4-3.

Luis Fragozo es buscado por varios clubes de la LigaPro

Luis Fragozo ya despertó el interés de varios clubes por su gran nivel y su temprano debut. El principal equipo que quiere hacerse con el extremo es Independiente del Valle, según información del periodista Ronald Pin.

Luis Fragozo debutó con Emelec con 15 años y 20 días de edad.
Luis Fragozo debutó con Emelec con 15 años y 20 días de edad. ( Redes sociales )

Incluso, los rayados realizaron su primer acercamiento con Luis para expresar su interés de ficharlo y le informaron de la propuesta deportiva, económica y contractual.

El jugador de 15 años empezó a ser representado por la agenda AS1 Talent de Manuel Sierra, representante de Piero Hincapié y Moisés Caicedo.

Fragozo debutó con Emelec con 15 años y 20 días de edad, en el estadio George Capwell, en la derrota 1-0 de Emelec ante el Técnico Universitario.

