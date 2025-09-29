Fútbol Nacional
29 sep 2025 , 09:14

Libertad jugará torneos internacionales por primera vez en su historia

Después del cierre de la fase inicial de la LigaPro, Libertad FC aseguró su clasificación a torneos internacionales para la próxima temporada por primera vez en su historia.

   
    Juan Carlos León clasificó a Libertad a torneos internacionales por primera vez en su historia.( Redes sociales )
Libertad FC de Loja consiguió una hazaña histórica para el club en este 2025, después de imponerse por 1-0 ante Vinotinto FC, y quedó entre los seis primeros lugares dela tabla de posiciones.

Los dirigidos por Juan Carlos León no dependían de ellos mismos, pues necesitaban ganar y esperar que el Deportivo Cuenca pierda su partido, algo que terminó ocurriendo.

Los lojanos vencieron por 1-0 al Vinotinto; mientras que los morlacos cayeron 1-0 ante la Universidad Católica.

Con ese resultado, los dos clubes terminaron con 46 puntos más seis goles de diferencia, pero Libertad anotó más goles y se quedó con el sexto lugar.

Libertad clasificó a los torneos internacionales.
Libertad clasificó a los torneos internacionales. ( API )

Ahora, en el hexagonal principal, desde el cuarto hasta el sexto avanzarán a la Copa Sudamericana, por lo que los lojanos ya tienen asegurado su clasificación al torneo Conmebol.

En el caso de clasificar a la Sudamericana, en la próxima temporada, Libertad deberá enfrentar a un club ecuatoriano en la ronda previa, antes de llegar a la fase de grupos.

En la temporada pasada, Libertad evitó de forma agónica el descenso por tres puntos de diferencia, después de empezar con cuatro unidades menos por una sanción.

