La posible alineación de Ecuador ante México por un amistoso internacional

La selección de Ecuador tendrá una nueva prueba para probar a los jugadores que representarán al combinado nacional en el Mundial 2026, por lo que buscarán mostrar su mejor nivel ante México.

La Tri viene de empatar 1-1 con Estados Unidos, después de empezar ganando 1-0 con el gol de Enner Valencia, pero los norteamericanos igualaron el juego.

Ahora, los dirigidos de Sebastián Beccacece van a enfrentar a otro de los países anfitrión del Mundial 2026 para empezar a definir la alineación titular para su debut en la competición FIFA.

Lea más: Fecha, hora y dónde ver México vs. Ecuador en el amistoso internacional