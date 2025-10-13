Fútbol Internacional
13 oct 2025 , 17:12

La posible alineación de Ecuador ante México por un amistoso internacional

Sebastián Beccacece probó la alineación inicial de la selección de Ecuador para enfrentar a México por el segundo amistoso internacional de la FIFA.

   
    La selección de Ecuador enfrentará a México en un amistoso en Guadalajara.( EFE )
La selección de Ecuador tendrá una nueva prueba para probar a los jugadores que representarán al combinado nacional en el Mundial 2026, por lo que buscarán mostrar su mejor nivel ante México.

La Tri viene de empatar 1-1 con Estados Unidos, después de empezar ganando 1-0 con el gol de Enner Valencia, pero los norteamericanos igualaron el juego.

Ahora, los dirigidos de Sebastián Beccacece van a enfrentar a otro de los países anfitrión del Mundial 2026 para empezar a definir la alineación titular para su debut en la competición FIFA.

La posible alineación de Ecuador ante México en un amistoso

La selección de Ecuador analiza alinear con: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Jordy Alcívar, Pedro Vite, Alan Franco; Kendry Páez, Nilson Angulo y Enner Valencia.

La selección de Ecuador empató 1-1 con Estados Unidos en el amistoso más reciente.
La selección de Ecuador empató 1-1 con Estados Unidos en el amistoso más reciente. ( EFE )

En el encuentro ante México, Beccacece planea el cambio de John Yeboah por Nilson Angulo, quien entró a la variante ante Estados Unidos y revolucionó al equipo.

Para esta convocatoria, el entrenador argentino no llamó a Moisés Caicedo y a Gonzalo Plata para que descansen; mientras que Piero Hincapié está lesionado.

Después del partido ante El Tri, Ecuador disputará dos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda.

