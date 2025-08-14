Fútbol Internacional
14 ago 2025 , 17:05

Ecuador confirma sus amistosos para octubre y noviembre: fechas, rivales y ciudades

Ecuador se ubica en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos y ya tiene asegurado su cupo al Mundial 2026.

   
    Jugadores de la selección de Ecuador previo al partido ante Brasil por las de las Eliminatorias Sudamericanas( API )
El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Becaccece, en rueda de prensa confirmó que el combinado tricolor jugará cuatro partidos amistosos como parte de su preparación para el Mundial 2026

El cronograma de encuentros amistosos incluye:

10 de octubre: Ecuador vs. Estados Unidos en Austin, Texas

14 de octubre: Ecuador vs. México en Guadalajara

14 o 15 de noviembre: Ecuador vs. Canadá en Toronto

18 de noviembre: Ecuador vs. Nueva Zelanda en New Jersey

Antes de estos duelos, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece cerrará las Eliminatorias enfrentando a:

Paraguay, el 4 de septiembre en Asunción

Argentina, el 9 de septiembre en Guayaquil

Actualmente, la Tri se ubica en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 puntos y ya tiene asegurado su cupo al Mundial 2026.

