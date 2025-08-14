Ecuador confirma sus amistosos para octubre y noviembre: fechas, rivales y ciudades

El entrenador de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-ecuador> selección de Ecuador,</a> <b>Sebastián Becaccece</b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sebastian-beccacece>,</a> en rueda de prensa confirmó que el combinado tricolor jugará <b>cuatro partidos amistosos </b>como parte de su preparación para el Mundial 2026 E <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/beccacece-responde-a-las-criticas-por-no-convocar-a-delanteros-de-la-ligapro-BH9933333></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b>