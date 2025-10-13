Fútbol Internacional
13 oct 2025 , 16:11

Kendry Páez fue premiado como el mejor jugador joven del mes de septiembre de la Ligue 1

La Ligue 1 anunció que Kendry Páez ganó la votación para ser elegido como el mejor jugador joven del mes de septiembre.

   
    Kendry Páez fue premiado por su rendimiento en la Ligue 1.( Redes sociales )
Este lunes 13 de octubre, la Ligue 1 informó que Kendry Páez ganó el premio a la joya del mes de septiembre de la competición, tras superar a dos futbolistas en las votaciones.

El ecuatoriano de 18 años, nombrado como el mejor jugador joven de septiembre, ha brillado en esta temporada con el Racing de Estrasburgo al mostrarse versátil para jugar como volante, extremo, e incluso como falso delantero.

Además, Kendry sigue ganando minutos con la Tri, pues arrancó de titular en el empate 1-1 entre la selección de Ecuador y Estados Unidos. También, el futbolista se perfila para ser titular en el amistoso ante México este martes.

La reacción de Kendry Páez por aparecer en un comercial de Lionel Messi

El pasado viernes 10 de octubre, Kendry Páez fue protagonista en un comercial de Adidas junto a Lionel Messi. Ahora, el futbolista ecuatoriano publicó un mensaje por su aparición.

Durante el spot publicitario, el astro argentino barajó cartas con nombre de jóvenes talentos que serán el futuro del fútbol, entre ellos aparecen Nico Paz, Andrey Santos, Brajan Gruda y Kendry Páez.

Ahora, este lunes 13 de octubre, el futbolista de 18 años compartió una publicación en su cuenta de Instagram con el mensaje: “Orgulloso de formar parte de Messi +10”

En el mensaje, Kendry adjuntó la imagen de la carta que Lionel Messi utilizó durante la grabación del comercial.

