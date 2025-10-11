Kendry Páez aparece en comercial de Messi y consolida su proyección internacional

Kendry Páez sigue escribiendo su historia a pasos firmes. Este viernes 10 de octubre de 2025, el joven mediocampista ecuatoriano fue protagonista en un nuevo comercial de Adidas junto a Lionel Messi, consolidando su imagen como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

En el spot publicitario de 33 segundos, el astro argentino aparece barajando cartas con nombres de jóvenes talentos que marcan el futuro del deporte. Entre ellos destacan Nico Paz, Andrey Santos, Brajan Gruda y Kendry Páez, quien, a sus 18 años, ya empieza a dejar huella tanto dentro como fuera del campo.

Propiedad del Chelsea de Inglaterra, Páez brilla actualmente en el Racing de Estrasburgo, equipo francés en el que se encuentra cedido. Bajo la dirección de Liam Rosenior, el ecuatoriano ha demostrado una destacada versatilidad, actuando como volante interior, extremo y hasta falso 9, lo que le ha valido elogios de aficionados y analistas del fútbol europeo.

Pero el protagonismo de Páez no se detiene allí. Este mismo viernes formará parte del once de la Selección de Ecuador en el amistoso frente a Estados Unidos, disputado en Austin, Texas. Se trata de una nueva oportunidad para que el volante reafirme su talento en el plano internacional y fortalezca su posición dentro del combinado tricolor.

La combinación de visibilidad global —gracias a su aparición junto a Messi— y rendimiento deportivo hacen de Kendry Páez una figura en ascenso en el fútbol sudamericano.