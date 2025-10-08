Fútbol Internacional
Kendry Páez, nominado al mejor jugador joven del mes en la Ligue 1

En su segundo mes en la Ligue 1, Kendry Páez fue nominado al premio de la joya del mes de septiembre, junto a dos promesas de Francia.

   
    Kendry Páez fue nominado a un premio por sus actuaciones con el Racing de Estrasburgo.( Redes sociales )
Kendry Páez vive sus primeros meses en el fútbol europeo, después de estar varios meses sin tener minutos, pero el ecuatoriano fue nominado a su primer premio de la Ligue 1 por su gran rendimiento.

El futbolista de 18 años sorprendió en sus primeras actuaciones con el Racing de Estrasburgo, por lo que la organización lo considera entre los mejores jugadores del mes de septiembre.

Mientras que Kendry se sumó a la concentración de la selección de Ecuador para enfrentar a Estados Unidos y México, pero fue tomado en cuenta para ser nominado al premio de los mejores jugadores jóvenes de septiembre.

El premio que Kendry Páez fue nominado en la Ligue 1

Kendry Páez fue nominado para el premio llamado “Pépite du Mois”, que significa en español la “Joya del Mes” para el mes de septiembre. Para votar por el futbolista debes entrar en el siguiente link.

Kendry Páez puede ganar el premio al mejor jugador joven de septiembre.
Kendry Páez puede ganar el premio al mejor jugador joven de septiembre. ( Redes sociales )

En ese mes, el ecuatoriano disputó cinco partidos, tres como titulares y dos como cambio, además de anotar su primer gol con el club ante el Paris FC en la victoria 3-2.

Los otros nominados son: Kader Meïté, Tylel Tati. Kader lleva un gol y una asistencia; mientras que Tyler es un gran central en la zaga de su equipo.

En la próxima fecha de la Ligue 1, por la octava jornada, el Estrasburgo de Kendry visitará al PSG de Willian Pacho el próximo viernes 17 de octubre.

