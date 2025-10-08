UFC
08 oct 2025 , 08:03

Ecuador tendrá cuatro peleadores en la UFC

Michael Morales, Chito Vera, Carlos Vera y Adrián Luna Martinetti, representarán a Ecuador en la UFC.

   
    Chito Vera, Michael Morales, Carlos Vera y Adrián Luna.( ECUAVISA )
El nombre de Ecuador sigue ganando terreno en las artes marciales mixtas. Con la reciente victoria de Adrián Luna Martinetti en el Dana White’s Contender Series, el país sudamericano cerrará el 2025 con cuatro representantes oficiales en la UFC, un hecho sin precedentes en la historia del deporte ecuatoriano.

Luna Martinetti, nacido en Guayaquil, se unió al selecto grupo tras una destacada actuación frente al ruso Mark Vologdin, en una pelea brutal que le valió un contrato con la promotora más importante del mundo y una bonificación especial de USD 25.000, otorgada directamente por Dana White.

Lea: Adrián Luna Martinetti ganó un contrato de la UFC y un histórico bono de USD 25 mil

Con su ingreso, Ecuador ahora cuenta con Marlon “Chito” Vera, actual contendiente en la división gallo; Michael Morales, invicto en peso wélter; Carlos Vera, quien también logró su contrato en el DWCS este año; y ahora Luna Martinetti, quien representará al país en una división aún por definirse.

Este crecimiento consolida a Ecuador como una potencia emergente en el mundo del MMA, especialmente en el contexto latinoamericano, y refleja el alto nivel de preparación, disciplina y talento que los atletas nacionales están mostrando en los escenarios más exigentes.

Adrián Martinetti, peleador ecuatoriano.
Adrián Martinetti, peleador ecuatoriano. ( UFC )
