Adrián Luna Martinetti ganó un contrato de la UFC y un histórico bono de USD 25 mil

La noche del martes 7 de octubre de 2025 en el UFC Apex de Las Vegas quedará marcada como una de las más memorables en la historia del Dana White’s Contender Series (DWCS). El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti no solo ganó una brutal pelea ante el ruso Mark Vologdin, sino que también se llevó un contrato con la UFC y una inédita bonificación de USD 25.000, rompiendo con la tradición del evento.

El presidente de la UFC, Dana White, quedó completamente impactado por la entrega de ambos peleadores. “Es una de las mejores peleas que he visto en la historia del Contender Series”, declaró con entusiasmo. Acto seguido, tomó una decisión nunca antes vista: firmar a los dos combatientes, algo que rompió el protocolo del programa, donde normalmente solo el ganador accede al codiciado contrato.

“Voy a firmar a los dos”, anunció White ante la ovación del público, y añadió: “Fue una guerra. Vamos a enviar a ambos chicos al hospital. No puedo hacer otra cosa que darles su lugar en la UFC”.

El combate fue una batalla de tres asaltos. Aunque el primer round fue favorable para Vologdin, Luna Martinetti remontó con una actuación feroz en los siguientes episodios, castigando al ruso con golpes certeros y abriéndole un profundo corte en la ceja derecha. El ecuatoriano se llevó la victoria por decisión unánime (29-28) y se ganó no solo el respeto del público, sino también un lugar en la élite del MMA.

Además del contrato, White sorprendió al otorgar a ambos peleadores una bonificación especial de USD 25.000, una recompensa inédita en la historia del DWCS que subraya la magnitud del espectáculo brindado.

Con este triunfo, Adrián Luna Martinetti se convierte en el cuarto ecuatoriano en llegar a la UFC, uniéndose a Marlon "Chito" Vera, Michael Morales y Carlos Vera, y continúa abriendo camino para el talento latinoamericano en el octágono.