La Universidad Católica reclamó por la mala organización de la Copa Ecuador

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/independiente-del-valle-michel-deller-demando-eduardo-erazo-presunta-difamacion-carcel-ME10271397 target=_blank>Michel Deller demandó al periodista Eduardo Erazo por presunta difamación</a> Finalmente, sobe el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/envivo-independiente-del-valle-vs-universidad-catolica-resultado-copa-ecuador-OE10270952 target=_blank>encuentro entre Independiente del Valle y Universidad Católica</a>, Martínez explicó que<b> “los dos</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/quien-rival-universidad-catolica-semifinales-copa-ecuador-BE10272102 target=_blank></a>