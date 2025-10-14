Fútbol Nacional
14 oct 2025 , 09:16

La Universidad Católica reclamó por la mala organización de la Copa Ecuador

El entrenador de la Universidad Católica, Diego Martínez, se quejó por la programación del partido ante Independiente del Valle por la Copa Ecuador durante la fecha FIFA.

   
    Diego Martínez reclamó por la programación del partido entre Universidad Católica vs. Independiente del Valle de la Copa Ecuador.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
En los cuartos de final de la Copa Ecuador, la Universidad Católica venció 2-1 a Independiente del Valle para clasificar a las semifinales y el director técnico mostró su molestia con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El entrenador del Trencito Azul, Diego Martínez, reclamó a la entidad por la programación del partido de la Copa Ecuador en la mitad de la fecha FIFA.

Independiente del Valle no pudo contar con Jordy Alcívar, Patrik Mercado y Darwin Guagua; mientras que la Universidad Católica no tuvo a José Fajardo y Azarías Londoño.

"Los dos equipos teníamos bajas, nos gustaría enfrentar a Independiente con las plantillas completas. Ambos llegamos con las plantillas limitadas, ojalá se puede reveer en un futuro para competir al 100% todos. Estamos para cualquier reto y preparados para cualquier situación a pesar de tener un plantel corto", dijo el entrenador en zona mixta.

La Universidad Católica eliminó 2-1 a Independiente del Valle en los cuartos de final de la Copa Ecuador. ( API )

Diego Martínez reclamó que "los jugadores que no estuvieron no son reemplazables, tuvimos que buscar otra cosa para el plan de partido al no tener lo que nos dan los panameños. Son tres partidos para el título, pero primero tenemos que enfocarnos en las semifinales y no ver más allá", agregó.

Finalmente, sobe el encuentro entre Independiente del Valle y Universidad Católica, Martínez explicó que “los dos goles llegan en un momento donde nosotros no estábamos siendo superiores, pero fuimos efectivos en las ocasiones que tuvimos. En el 2T arreglamos la estructura para defender mejor", cerró.

Ahora, la Universidad Católica espera al ganador del duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre para jugar las semifinales.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Copa Ecuador
Independiente del Valle
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Universidad Católica
Diego Martínez
Ecuador
Noticias
