Fútbol Internacional
14 oct 2025 , 10:31

Pervis Estupiñán es baja por lesión para el México vs. Ecuador

Pervis Estupiñán, quien salió lesionado en el duelo ante Estados Unidos, es baja, mientras que Kendry Páez no arrancaría como titular, ya que el cuerpo técnico quiere dosificar su esfuerzo.

   
    Pervis Estupiñán, lateral ecuatoriano.( ARCHIVO )
La selección Ecuatoriana de Fútbol se alista para disputar su segundo y último amistoso de esta Fecha FIFA de octubre. El rival será México, este lunes 14 de octubre desde las 21:30 (hora de Ecuador), en el Estadio Akron de Guadalajara. Un duelo de alta exigencia que marcará el cierre de esta gira internacional y que servirá como termómetro clave en el camino hacia el Mundial 2026.

Bajo el mando de Sebastián Beccacece, Ecuador llega tras un empate 1-1 frente a Estados Unidos, en un partido donde mostró solidez por momentos, pero también dejó tareas por corregir. Del otro lado, México buscará redimirse luego de una dolorosa caída por 4-0 ante Colombia.

Lea: México vs. Ecuador: la Tri se juega su estadía en el bombo 2

La Tricolor afronta este compromiso con varios interrogantes en su alineación. Pervis Estupiñán, quien salió lesionado en el duelo ante Estados Unidos, es baja , mientras que Kendry Páez no arrancaría como titular, ya que el cuerpo técnico quiere dosificar su esfuerzo. Además, Yaimar Medina, quien reemplazó a Estupiñán en el amistoso anterior, también está en duda por molestias físicas.

Esto obligará a Beccacece a realizar ajustes, especialmente en la banda izquierda, donde incluso se contempla improvisar con jugadores como Jhoanner Chávez o Alan Minda.

Según información revelada por la periodista Johanna Calderón, este sería el posible once de Ecuador para enfrentar a los aztecas:

Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Jhoanner Chávez o Alan Minda; Jordy Alcívar o Denil Castillo, Alan Franco, Pedro Vite; John Yeboah, Nilson Angulo y Enner Valencia como capitán y delantero central.

Este amistoso no solo es clave para evaluar variantes tácticas, sino también en términos estratégicos para el sorteo del Mundial. Ecuador aún pelea por mantenerse en el bombo 2 del ranking FIFA, por lo que un buen resultado ante México podría consolidar su posición.

