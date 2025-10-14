Fútbol Nacional
Miler Bolaños negocia su renovación de contrato con Guayaquil City

El entrenador de Guayaquil City, Pool Gavilánez, adelantó que espera la renovación de Miler Bolaños para contar con él para la próxima temporada en la Serie A.

   
    Guayaquil City quiere renovar su contrato cno Miler Bolaños.( Redes sociales )
Guayaquil City consiguió el ascenso a la Serie A con varias fechas de anticipación, tras dos años en la Serie B, y el entrenador de los ciudadanos, Pool Gavilánez, ya planea la próxima temporada.

El director técnico ecuatoriano habló de la conformación del plantel para el 2026 y esperan mantener a la mayoría de sus jugadores, entre ellos a Miler Bolaños.

“Todos los jugadores del City tienen contratos a largo plazo, hay unos cuantos por ahí que no. Ojalá que Miler Bolaños, en estos días, ya pueda firmar la renovación porque es fundamental para nosotros”, agregó Gavilánez.

A inicio de año, a pesar del interés de varios clubes, el Killer firmó una extensión de contrato hasta finales de este 2025, por lo que ya están en conversaciones para una nueva renovación.

Miler Bolaños jugará su tercera temporada con el Guayaquil City.
Miler Bolaños jugará su tercera temporada con el Guayaquil City. ( API )

Después del ascenso, el Guayaquil City deberá pensar en su encuentro ante Emelec por los cuartos de final de la Copa Ecuador. El partido se jugará el 22 de octubre, a las 18:00, en el estadio Christian Benítez.

También, Pool agregó que “el equipo que ascendió está más fuerte estructuralmente. Así que vamos a tratar de demostrarlo en el próximo año”, apuntó.

Finalmente, Gavilánez adelantó que en las próximas semanas el Guayaquil City anunciará la construcción de su propio predio.

