Miler Bolaños negocia su renovación de contrato con Guayaquil City

Guayaquil City consiguió el ascenso a la Serie A con varias fechas de anticipación, tras dos años en la Serie B, y el entrenador de los ciudadanos, Pool Gavilánez, ya planea la próxima temporada.

El director técnico ecuatoriano habló de la conformación del plantel para el 2026 y esperan mantener a la mayoría de sus jugadores, entre ellos a Miler Bolaños.

“Todos los jugadores del City tienen contratos a largo plazo, hay unos cuantos por ahí que no. Ojalá que Miler Bolaños, en estos días, ya pueda firmar la renovación porque es fundamental para nosotros”, agregó Gavilánez.

A inicio de año, a pesar del interés de varios clubes, el Killer firmó una extensión de contrato hasta finales de este 2025, por lo que ya están en conversaciones para una nueva renovación.