Liga de Quito vs. Palmeiras: precios para ver la semifinal de la Copa Libertadores

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/liga-de-quito target=_blank>Liga de Quito</a> volverá a disputar las semifinales de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Copa-Libertadores target=_blank>Copa Libertadores</a>,</b> después de jugar por última ocasión en el 2008, y quieren contar con la presencia de todos sus hinchas en el estadio Rodrigo <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/kendry-paez-nominado-mejor-jugador-joven-mes-ligue-1-AG10253407 target=_blank></a>