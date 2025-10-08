Liga de Quito vs. Palmeiras: precios para ver la semifinal de la Copa Libertadores

Liga de Quito volverá a disputar las semifinales de la Copa Libertadores, después de jugar por última ocasión en el 2008, y quieren contar con la presencia de todos sus hinchas en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los albos enfrentarán al Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, por lo que hicieron oficial el precio de las entradas para el encuentro.

La preventa de las entradas para los dueños de tarjetahabientes estará disponible desde el jueves 9 de octubre; mientras que el público general podrá comprar desde el lunes 13 de octubre.

