Fútbol Internacional
08 oct 2025 , 11:26

Liga de Quito vs. Palmeiras: precios para ver la semifinal de la Copa Libertadores

Liga de Quito publicó los precios de las entradas para enfrentar a Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

   
  • Liga de Quito vs. Palmeiras: precios para ver la semifinal de la Copa Libertadores
    Liga de Quito enfrentará al Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Quito volverá a disputar las semifinales de la Copa Libertadores, después de jugar por última ocasión en el 2008, y quieren contar con la presencia de todos sus hinchas en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Los albos enfrentarán al Palmeiras por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, por lo que hicieron oficial el precio de las entradas para el encuentro.

La preventa de las entradas para los dueños de tarjetahabientes estará disponible desde el jueves 9 de octubre; mientras que el público general podrá comprar desde el lunes 13 de octubre.

Lea más: Kendry Páez, nominado al mejor jugador joven del mes en la Ligue 1

Precio de entradas de Liga de Quito vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

  • General: En línea: USD 46 y boletería: USD 47
  • Tribuna oriental: En línea: USD 60 y boletería: USD 61
  • Tribuna occidental: En línea: USD 76 y boletería: USD 77
  • Palcos: En línea: USD 110 y boletería: USD 111
  • General sur alta: En línea USD 62

    • Lea más: Frank Lampard compara y resalta a Moisés Caicedo con Makélélé y Kanté

    El encuentro entre Liga de Quito y Palmeiras se disputará el jueves 23 de octubre, a las 19:30, por la transmisión de Disney+.

    Antes del encuentro, los albos jugarán ante Barcelona SC el viernes 17 de octubre; mientras que los brasileños se medirán ante Flamengo el domingo 19 de octubre.

    Temas
    Fútbol
    Copa Libertadores
    Semifinal Copa Libertadores
    fútbol sudamericano
    Fútbol internacional
    Copa Conmebol Libertadores
    Liga de Quito
    Conmebol
    Palmeiras
    Conmebol Libertadores
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas