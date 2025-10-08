Fútbol Nacional
08 oct 2025 , 09:55

Independiente del Valle enfrentará a Gualaceo por los octavos de final de la Copa Ecuador

Independiente del Valle competirá por un puesto en los cuartos de final de la Copa Ecuador ante Gualaceo, equipo de la Serie B.

   
  • Independiente del Valle enfrentará a Gualaceo por los octavos de final de la Copa Ecuador
    Independiente del Valle juega contra Gualaceo por los octavos de final de la Copa Ecuador.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Durante la paralización de la LigaPro por los partidos de la selección de Ecuador en la fecha FIFA, la Federación Ecuatoriana de Fútbol programó los partidos restantes de los clubes de la Serie A para la Copa Ecuador.

Pues, Independiente del Valle enfrentará al Gualaceo por los octavos de final de la competición para competir por un puesto en la siguiente ronda del torneo.

El ganador de la serie se medirá con la Universidad Católica, después de vencer a Liga de Portoviejo en su enfrentamiento.

Lea más: Kendry Páez, nominado al mejor jugador joven del mes en la Ligue 1

Fecha, hora y dónde ver Gualaceo vs. Independiente del Valle por la Copa Ecuador

El enfrentamiento entre Gualaceo e Independiente del Valle se disputará este miércoles 8 de octubre, a las 19:00, por la transmisión de DSports y DGO.

Gualaceo buscará un cupo para los cuartos de final de la Copa Ecuador.
Gualaceo buscará un cupo para los cuartos de final de la Copa Ecuador. ( Redes sociales )

El cuadro de la serie B dio la sorpresa al dejar a Vinotinto FC en los 16 avos de final con una victoria por 2-1; incluso, el Gualaceo se ubica tercero en el hexagonal final para conseguir el ascenso.

Lea más: Esta sería la posible alineación de Emelec contra Leones FC por Copa Ecuador

Por su lado, Independiente del Valle está a 13 puntos de Barcelona SC en el liderato de la LigaPro con un triunfo 3-0 a los toreros.

Sin embargo, los rayados no podrán contar con Patrik Mercado, Darwin Guagua y Jordy Alcívar por estar convocados con la selección de Ecuador; por esa razón, Rabanal llamó a Juan Riquelme Angulo y más juveniles.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Copa Ecuador
Independiente del Valle
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Gualaceo SC
Ecuador
Noticias
Recomendadas