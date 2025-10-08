Independiente del Valle enfrentará a Gualaceo por los octavos de final de la Copa Ecuador

Durante la paralización de la LigaPro por los partidos de la selección de Ecuador en la fecha FIFA, la Federación Ecuatoriana de Fútbol programó los partidos restantes de los clubes de la Serie A para la Copa Ecuador.

Pues, Independiente del Valle enfrentará al Gualaceo por los octavos de final de la competición para competir por un puesto en la siguiente ronda del torneo.

El ganador de la serie se medirá con la Universidad Católica, después de vencer a Liga de Portoviejo en su enfrentamiento.

