01 oct 2025 , 20:23

Universidad Católica eliminó a Liga de Portoviejo y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador

Universidad Católica derrotó 3-1 a Liga de Portoviejo por los octavos de final de la Copa Ecuador

   
    Mauricio Alonso celebra su gol contra Liga de Portoviejo por la Copa Ecuador( API )
Universidad Católica se impuso 3-1 a Liga de Portoviejo en el estadio Reales Tamarindos y selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador.

El encuentro no pudo comenzar mejor para la Chatoleí. Apenas al primer minuto, Mauricio Alonso aprovechó una distracción defensiva del equipo local y, con un potente remate, venció al arquero Manuel Mendoza para abrir el marcador.

En la segunda mitad, Universidad Católica amplió la ventaja gracias a Emiliano Clavijo. Sin embargo, tras el 2-0, el conjunto capitalino bajó la intensidad, lo que permitió a Liga de Portoviejo reaccionar y tomar protagonismo.

Lea también: Universidad Católica denuncia intento de amaño en el partido contra Liga de Portoviejo por Copa Ecuador

El equipo manabita apostó por un juego más vertical, especialmente por las bandas, y logró descontar a través de Jhojan Riascos, quien marcó de cabeza para poner el 2-1 y darle vida a su equipo.

En los minutos finales, Liga de Portoviejo presionó con todo en busca del empate que forzara los penales, pero Universidad Católica supo resistir.

Sobre el final del partido, Azarías Londoño firmó el 3-1 definitivo y su equipo avanza a los cuartos de final de la Copa Ecuador. Su rival saldrá de la serie entre Independiente del Valle y Gualaceo.

