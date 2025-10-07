Hijo de Luis Chango usó el emblemático poncho de Mushuc Runa en su boda

El pasado sábado 4 de octubre, en Ambato, se celebró una de las bodas más destacadas del año, la del empresario Luis Alfonso Chango Jr., hijo del presidente del Mushuc Runa, quien contrajo matrimonio con Solange Solís.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la catedral de la ciudad, reuniendo a familiares, amistades cercanas y figuras del ámbito político, empresarial y deportivo. La misa incluyó elementos representativos de la identidad local, como lecturas en kichwa y una bendición especial para los recién casados.

Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al Complejo Intercultural y Deportivo Mushuc Runa, propiedad de la familia Chango, donde se realizó una recepción con más de mil asistentes. La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, fue una de las personalidades presentes, la boda también fue transmitida en vivo por el canal Mushuc TV en la red social Tiktok en donde cientos de usuarios podian ver el minuto a minuto de la boda.

La celebración se extendió hasta el día siguiente, con una segunda jornada dedicada a compartir con familiares y amigos más cercanos, manteniendo el espíritu festivo en un ambiente de tradición, cultura y elegancia siguiendo tanto las costumbres de las zonas de la sierra centro del país como las tradiciones de las bodas de la religión católica.