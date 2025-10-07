Hijo de Luis Chango usó el emblemático poncho de Mushuc Runa en su boda

El pasado sábado 4 de octubre, en Ambato, se celebró una de las bodas más destacadas del año, la del empresario Luis Alfonso Chango Jr., hijo del presidente del<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/luis-chango-disculpas-demanda-acciones-legales-independiente-valle-ligapro-GD10204929 target=_blank> Mushuc Runa</a>, quien contrajo matrimonio <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/critica-franklin-salas-armado-plantel-liga-de-quito-ligapro-HH10249196 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-nacional/christian-gomez-nuevo-director-formativas-liga-quito-FG10251859 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>