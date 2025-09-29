Fútbol Nacional
29 sep 2025 , 15:07

La reacción de Luis Chango tras la demanda de Independiente del Valle

Independiente del Valle anunció que iniciará acciones legales en contra de Mushuc Runa, a raíz de sus declaraciones tras el partido disputado el pasado 20 de septiembre en el estadio de Echaleche.

   
El presidente vitalicio de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, se pronunció sobre la decisión de Independiente del Valle de iniciar acciones legales en su contra, a raíz de sus declaraciones tras el partido disputado el pasado 20 de septiembre en el estadio de Echaleche.

Creo que sí, por la ira... son cosas que pasan en el fútbol. Hay muchas situaciones propias de este deporte. Pero cuando alguien se siente aludido y decide demandar, no queda más que afrontar el tema”, expresó Chango en una entrevista concedida a Área Deportiva.

Si hay que disculparse, lo haremos. Las diferencias deben resolverse en lo deportivo, en el mundo del fútbol, no en la justicia ordinaria”, añadió.

Lea también: Independiente del Valle anunció acciones legales en contra de Luis Chango y Luis Zubeldía

Y concluyó: “Como varón que soy, claro que podemos ofrecer disculpas. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación, ni una solicitud formal de disculpas, ni el inicio de un proceso legal. Cuando eso ocurra, tomaremos una decisión de inmediato”.

Por su parte, el dirigente de Independiente del Valle, Andrés Larriva, manifestó: "Quienes nos acusen de algo, deberán probarlo. No seremos manchados por la mediocridad de nadie”.

En la misma línea, también emprenderán acciones legales contra el actual entrenador del Fluminense, Luis Zubeldía, debido a sus declaraciones en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky.

