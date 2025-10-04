Fútbol Internacional
04 oct 2025 , 12:29

Los 28 convocados de Ecuador para los amistosos contra Estados Unidos y México

La selección de Ecuador se enfrentará a Estados Unidos y a México en esta fecha FIFA de octubre

   
    El delantero de la selección de Ecuador, Enner Valencia, en el partido contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas ( AFP )
Este sábado 4 de octubre, el director técnico de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, anunció la convocatoria de 28 jugadores para los amistosos internacionales frente a Estados Unidos y México, en preparación para el Mundial 2026.

La Tri se enfrentará a Estados Unidos el 10 de octubre y a México el 14, y tendrá como base de concentración la ciudad de Austin, Texas, durante esta doble fecha FIFA.

Entre las principales novedades destacan las ausencias de Piero Hincapié y Moisés Caicedo. El defensor del Arsenal no fue convocado debido a una lesión, mientras que el volante del Chelsea recibió descanso por decisión técnica, ante la alta carga de partidos que ha tenido en las últimas semanas.

Beccacece afrontará estos compromisos con el objetivo de sumar dos victorias, lo que podría permitir a Ecuador escalar en el ranking FIFA y aspirar a un lugar en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

La gran sorpresa de la convocatoria es la inclusión de Christian Loor, quien reemplaza a David Cabezas, marginado de la lista por su presunta implicación en un caso de amaño de partidos.

Estas es la lista de convocados:

Arqueros

Cristhian Loor

Gonzalo Valle

Hernán Galíndez

Moisés Ramírez

Defensas

Ángelo Preciado

Cristian Ramírez

Félix Torres

Jhoanner Chávez

Joel Ordóñez

Pervis Estupiñán

Willian Pacho

Xavier Arreaga

Volantes

Alan Franco

Alan Minda

Bryan Ramírez

Darwin Guagua

Denil Castillo

John Yeboah

Jordy Alcívar (IDV)

Kendry Páez

Nilson Angulo

Patrik Mercado

Pedro Vite

Yaimar Medina

John Mercado

Delanteros

Enner Valencia

Kevin Rodríguez

Leonardo Campana

