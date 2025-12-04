Fútbol Internacional
04 dic 2025 , 10:27

Arsenal presentó a los gemelos Edwin y Holger Quintero

El Arsenal anunció el fichaje de los gemelos Edwin y Holger Quintero, de Independiente del Valle, y se sumarán al equipo inglés en agosto del 2027.

   
    Edwin y Holger Qintero son nuevos jugadores del Arsenal de Inglaterra.( Fabrizio Romano )
Fuente:
user placeholder

Ramiro Ulloa
Este jueves 4 de diciembre, el Arsenal de Inglaterra, en el que juega el ecuatoriano Piero Hincapié, presentó el fichaje de otros dos compatriotas, los gemelos Holger y Edwin Quintero, procedentes de Independiente del Valle, quienes se sumarán al equipo en el 2027.

Los dos futbolistas tienen 16 años y se mantendrán en los rayados hasta cumplir la mayoría de edad y mudarse a Europa, al igual que ya lo hizo Kendry Páez (prestado por el Chelsea al Strasburgo) y como lo hará Justin Lerma (adquirido por el Borussia Dortmund).

Edwin y Holger son dos de los talentos jóvenes más emocionantes de Sudamérica, mostrando constantemente rendimientos impresionantes a nivel juvenil con su club y selección”, destacó el Arsenal en su anuncio.

Al mismo tiempo de la presentación de los gunners, Independiente del Valle confirmó la venta de los dos jugadores al fútbol inglés.

“Formados en el proceso integral de Independiente del Valle, los hermanos han crecido bajo una metodología que prioriza valores, educación y desarrollo humano, además del alto rendimiento”, explicó el club.

Edwin y Holger Quintero se sumarán al Arsenal en el 2027.
Edwin y Holger Quintero se sumarán al Arsenal en el 2027. ( Redes sociales )

En su mensaje, los rayados explicaron que “los chicos seguirán su formación en casa, avanzando paso a paso, hasta convertirse en jugadores del club londinense cuando cumplan 18 años”.

Finalmente, Independiente agregó que “seguimos construyendo futuro: formamos personas, transformamos sueños y proyectamos talento al mundo”, cerró.

Edwin y Holger Quintero aún no han debutado con el primer equipo de Independiente del Valle, pero son las estrellas de los rayados en las categorías inferiores.

Según reportes de la prensa inglesa, el Arsenal pagó alrededor de USD 10 millones más variables a los rayados por el fichaje de los dos jugadores.

Edwin se desempeña como extremo derecho y estuvo con Ecuador en los Sudamericano sub 15 y sub 17; mientras que Holguer es volante ofensivo y solamente fue convocado para el sub 15 en el 2024.

