03 dic 2025 , 09:46

Independiente del Valle recibirá alrededor de USD 10 millones por la venta de los gemelos Quintero al Arsenal, según la prensa inglesa

La prensa de Inglaterra reportó que el Arsenal le pagará cerca de USD 10 millones más variables a Independiente del Valle por los gemelos Edwin y Holger Quintero.

   
    Holger y Edwin Quintero serán los nuevos jugadores del Arsenal de Inglaterra para el 2027.( Redes sociales )
Independiente del Valle ya llegó a un acuerdo con el Arsenal de Inglaterra para el fichaje de los gemelos Edwin y Holger Quintero, quienes se sumarán a los Gunners cuando cumplan 18 años.

Los dos futbolistas de 16 años planean cerrar su acuerdo con el Arsenal durante esta semana y, tras completar los chequeos médicos, firmarán su contrato por cinco años, desde agosto del 2027.

Es decir, el contrato de los gemelos Quintero con el Arsenal tendrá validez desde el 2027 hasta el 2032; mientras se quedarán en los rayados hasta cumplir la mayoría de edad, al igual que Kendry Páez..

¿Cuánto dinero recibirá Independiente del Valle por la venta de los gemelos Quintero?

Según información del periodista Alex Howell en BBC Sport, Independiente del Valle recibirá cerca de USD 10 millones más variables por el traspaso de Edwin y Holger.

Edwin Quintero disputó el Sudamericano sub 15 con la selección de Ecuador.
Edwin Quintero disputó el Sudamericano sub 15 con la selección de Ecuador. ( Redes sociales )

El reportero informó que, en el 2027, los dos futbolistas se sumarán a la academia del cuadro inglés, pero si ya tienen un gran nivel se convertirán en opciones del primer equipo.

Hasta ahora, Edwin y Holger no han recbido convocatorias con el primer equipo, pero sí destacan en las categorías juveniles con los rayadis.

Además de los traspasos de los hermanos Quintero, los rayados vendieron a Justin Lerma al Borussia Dortmund y Deinner Ordóñez al Chelsea, ambos seguirán en el equipo hasta cumplir 18 años.

