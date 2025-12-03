Independiente del Valle recibirá alrededor de USD 10 millones por la venta de los gemelos Quintero al Arsenal, según la prensa inglesa

Independiente del Valle ya llegó a un acuerdo con el Arsenal de Inglaterra para el fichaje de los gemelos Edwin y Holger Quintero, quienes se sumarán a los Gunners cuando cumplan 18 años. Los dos futbolistas de 16 años planean cerrar su acuerdo con el Arsenal durante esta semana y, tras completar los chequeos médicos, firmarán su contrato por cinco años, desde agosto del 2027. Es decir, el contrato de los gemelos Quintero con el Arsenal tendrá validez desde el 2027 hasta el 2032; mientras se quedarán en los rayados hasta cumplir la mayoría de edad, al igual que Kendry Páez.. Lea más: Estos son los cantantes y presentadores que estarán en el sorteo del Mundial 2026​​​​

¿Cuánto dinero recibirá Independiente del Valle por la venta de los gemelos Quintero?

Según información del periodista Alex Howell en BBC Sport, Independiente del Valle recibirá cerca de USD 10 millones más variables por el traspaso de Edwin y Holger.

Edwin Quintero disputó el Sudamericano sub 15 con la selección de Ecuador.