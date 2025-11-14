Independiente del Valle vende a Deinner Ordóñez al Chelsea

IDV suma otro hito internacional. Deinner Ordóñez, una de las mayores promesas del cuadro negriazul, fue confirmado como nuevo jugador del Chelsea, convirtiéndose en el tercer talento formado en el club nacional que da el salto al gigante inglés, tras Moisés Caicedo y Kendry Páez.

El defensor, nacido en Esmeraldas el 29 de octubre de 2009, se sumará oficialmente al conjunto londinense en 2028, cuando cumpla 18 años, cumpliendo así con las normas de traspasos internacionales de menores. A pesar de su corta edad, Ordóñez ya ha despertado la atención del fútbol europeo por su imponente físico y madurez dentro de la cancha.

Con tan solo 15 años, disputó el último Sudamericano Sub 20, donde sorprendió por su presencia, solvencia defensiva y proyección. Su talento generó interés en clubes como FC Barcelona y Benfica, aunque finalmente fue el Chelsea —también propietario del pase de Kendry Páez, actualmente cedido al Estrasburgo— quien aseguró su contratación.

La noticia fue publicada inicialmente por Fabrizio Romano, periodista especialista en mercado de fichajes, quien destacó la operación como una apuesta fuerte del club inglés por uno de los jóvenes más prometedores de Sudamérica.

Ordóñez se une así a la creciente lista de futbolistas ecuatorianos que dan el salto temprano al fútbol de élite, consolidando el prestigio internacional de la cantera de Independiente del Valle.

El futuro del defensor ya apunta a Inglaterra, donde el Chelsea prepara su llegada como una inversión estratégica a largo plazo.