Gerente Deportivo del Racing de Santander reconoce que Jeremy Arévalo podría salir del club en enero del 2026

El futuro de Jeremy Arévalo podría dar un giro definitivo en enero de 2026. Su explosión goleadora en el Racing Santander ha despertado el interés de varios clubes europeos, especialmente de Alemania y de Italia, donde equipos de Bundesliga y Serie A ya han iniciado contactos para explorar su fichaje.

Chema Aragón, gerente deportivo del conjunto cántabro, confirmó en la Cadena SER que el delantero ecuatoriano de 20 años está en el radar de múltiples instituciones del continente. Sin embargo, dejó claro que cualquier negociación tiene un único camino: la cláusula de rescisión.

"Por Jeremy, o cláusula o nada. Ahora vale más de USD 8 millones. Creo que es posible que se vaya en enero", afirmó Aragón, subrayando que el club no tiene margen de maniobra si un interesado decide ejecutar la cifra establecida. "Si el jugador llega y paga la suma prevista, no tenemos nada que objetar".

Aragón reconoció que las consultas han sido constantes: "Ha habido clubes que nos han llamado preguntando por Jeremy y les hemos contestado que hay una cláusula. No buscamos desprendernos de jugadores, pero es evidente que ha llamado la atención de muchos equipos".

Arévalo es actualmente el máximo goleador de la Segunda División española, con 7 tantos en 13 partidos, y atraviesa el mejor momento de su carrera. Su rendimiento le ha valido también espacio en la selección ecuatoriana, donde sumó minutos en el reciente empate 0-0 ante Canadá. Arévalo además tiene un contrato hasta el 2027 con los españoles.

Con apenas 20 años, Arévalo podría estar a semanas de dar un salto mayúsculo al fútbol de élite. Y con Europa entera observándolo, el mercado de enero podría convertirse en el punto de inflexión de su prometedora trayectoria.