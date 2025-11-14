Sebastián Beccacece, sobre Jeremy Arévalo: “Hay que ir tranquilos porque es un niño”

Jeremy Arévalo es uno de los máximos goleadores de la segunda división de España y es de las estrellas del Racing de Santander, por lo que fue convocado con la selección de Ecuador y Sebastián Beccacece lo hizo debutar.

A pesar de que La Tri tuvo un jugador más desde el minuto 6 del partido y no patear al arco, Arévalo ingresó a la cancha al minuto 85 por Pedro Vite.

Es decir, el atacante tuvo cinco minutos en el campo de juego para buscar el único gol, pero solo pudo tocar la pelota una vez.

En la rueda de prensa después del encuentro, Sebastián Beccacece dijo de Arévalo que “ha jugado su primer partido con la selección mayor, está teniendo un buen desempeño en su liga".