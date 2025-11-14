Fútbol Internacional
Sebastián Beccacece, sobre Jeremy Arévalo: “Hay que ir tranquilos porque es un niño”

Sebastián Beccacece considera que los hinchas de la selección de Ecuador deben tener paciencia con Jeremy Arévalo por su corta edad.

   
    Jeremy Arévalo debutó con la selección de Ecuador ante Canadá.( Redes sociales )
Jeremy Arévalo es uno de los máximos goleadores de la segunda división de España y es de las estrellas del Racing de Santander, por lo que fue convocado con la selección de Ecuador y Sebastián Beccacece lo hizo debutar.

A pesar de que La Tri tuvo un jugador más desde el minuto 6 del partido y no patear al arco, Arévalo ingresó a la cancha al minuto 85 por Pedro Vite.

Es decir, el atacante tuvo cinco minutos en el campo de juego para buscar el único gol, pero solo pudo tocar la pelota una vez.

En la rueda de prensa después del encuentro, Sebastián Beccacece dijo de Arévalo que “ha jugado su primer partido con la selección mayor, está teniendo un buen desempeño en su liga".

Sebastián Beccacece habló del debut de Jeremy Arévalo con la selección de Ecuador.
Sebastián Beccacece habló del debut de Jeremy Arévalo con la selección de Ecuador. ( API )

Luego, Beccacece apuntó a la joven edad de Jeremy para pedir paciencia a los hinchas y para explicar los pocos minutos.

“Esto sirve para conocerlo y profundizar en un detalle, pero hay que ir tranquilos porque es un niño", cerró el entrenador argentino.

Desde su llegada a Ecuador, Beccacece le ha dado prioridad al debut de jugadores jóvenes, incluso puso como titular a Darwin a Guagua ante Chile, a pesar de no haber jugado ningún partido con su equipo en ese momento.

