Jeremy Arévalo ya se puso la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol

La ilusión se renueva en la Selección Ecuatoriana. Jeremy Arévalo, el joven delantero nacido en España pero de padres ecuatorianos, ya luce con orgullo la camiseta de La Tri, tras ser convocado por primera vez al combinado mayor para los próximos amistosos frente a Canadá y Nueva Zelanda.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), a través de su cuenta oficial @LaTri, compartió un video que rápidamente se hizo viral, donde se observa al atacante del Racing Santander portando las dos indumentarias del equipo nacional: la tradicional amarilla, y la negra, que será el uniforme alterno para esta fecha FIFA.

Lea: ¿Qué debe hacer Ecuador para evitar que Jeremy Arévalo juegue con España?

Con apenas 20 años, Arévalo llega a la selección con números prometedores: 7 goles en 13 partidos en la Segunda División de España, donde se ha consolidado como uno de los goleadores más destacados de la temporada. Su capacidad para desequilibrar y definir lo ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano en el exterior.

No será la primera vez que defienda los colores nacionales, ya que el atacante formó parte de la Selección Sub-20 que disputó el pasado Sudamericano bajo la dirección de Miguel Bravo. Sin embargo, esta convocatoria marca su debut con la selección absoluta, un paso importante en su joven carrera.

El cuerpo técnico de La Tri espera que Arévalo pueda tener minutos en los amistosos y aporte con su olfato goleador para fortalecer un aspecto que ha sido motivo de preocupación en los últimos compromisos: la falta de efectividad en ataque.