Fútbol Nacional
14 nov 2025 , 11:34

Los precios de las entradas para ver Emelec vs. Liga de Quito por la Copa Ecuador

Emelec confirmó los precios de las entradas para la ida de las semifinales de la Copa Ecuador ante Liga de Quito en el estadio George Capwell.

   
Emelec publicó el precio de las entradas para el encuentro ante Liga de Quito por la ida de las semifinales de la Copa Ecuador en el estadio George Capwell, por lo que quieren contar con el apoyo de su hinchada.

El aficionado eléctrico no ha podido apoyar a su club desde los incidentes en el Clásico del Astillero, pues suspendieron el estadio, y volverán después de varios meses al recinto deportivo.

El Bombillo tiene a la Copa Ecuador como su última oportunidad para clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras quedar en el segundo hexagonal de la LigaPro y pelear por un cupo a la Sudamericana.

Los precios de las entradas del Emelec vs. Liga de Quito

  • General Av. Quito: USD 15
  • General Pío Montúfar: USD 15
  • Tribuna Gral. Gómez: USD 20
  • Tribuna San Martín: USD20
  • Palco Pío Montúfar: USD 20
  • Palco Gral. Gómez: USD 30
  • Adicional de suite: USD 35

    • Las entradas del enfrentamiento entre Emelec y Liga de Quito saldrán a la venta desde este viernes 14 de noviembre en la boletería del estadio y otros puntos de compra.

    En las rondas previas, los dirigidos de Guillermo Duró se impusieron al Guayaquil City, Leones FC y Migue Iturralde; por su lado, los albos vencieron al Olmedo, San Antonio y Deportivo Cuenca.

    El encuentro entre Emelec y Liga de Quito se disputará este lunes 17 de noviembre, a las 19:00, por la transmisión de DSports.

