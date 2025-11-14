Los precios de las entradas para ver Emelec vs. Liga de Quito por la Copa Ecuador

Emelec publicó el precio de las entradas para el encuentro ante Liga de Quito por la ida de las semifinales de la Copa Ecuador en el estadio George Capwell, por lo que quieren contar con el apoyo de su hinchada.

El aficionado eléctrico no ha podido apoyar a su club desde los incidentes en el Clásico del Astillero, pues suspendieron el estadio, y volverán después de varios meses al recinto deportivo.

El Bombillo tiene a la Copa Ecuador como su última oportunidad para clasificar a la Copa Libertadores 2026, tras quedar en el segundo hexagonal de la LigaPro y pelear por un cupo a la Sudamericana.

