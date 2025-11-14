Fútbol Internacional
Ecuador pierde puntos en el Ranking FIFA tras el empate con Canadá

Tras el empate de la selección ecuatoriana frente a Cánada este jueves, Ecuador restó puntos en el ranking FIFA.

   
    Ecuador se situa en el puesto 23 del ranking FIFA. ( REDES )
Ecuador no pudo aprovechar la superioridad numérica desde el minuto 6 y empató ante Canadá (puesto 27 en el ranking FIFA).

Con este resultado, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece pasó de 1589.72 puntos a 1589.32 (-0.34 decimas) en el ranking FIFA. Corea del Sur, selección que está un puesto más arriba que Ecuador, derrotó este viernes a Bolivia en la ciudad coreana de Daejeon por 2-0 en un partido amistoso de preparación para el Mundial de 2026.

Lea: ¿Qué necesita Ecuador para mantenerse en el bombo dos del sorteo del Mundial 2026?

Los tigres coreanos esperan hacer lo mismo ante Ghana, para inscribirse en el bombo 2 del sorteo del Mundial y para mantener o mejorar la posición 22 del ranking de la FIFA.

Desde la culminación de las Eliminatorias, Ecuador registró su tercer empate consecutivo. Este martes 18 de noviembre, Ecuador se enfrentará a Nueva Zelanda, con el objetivo de mantenerse en el bombo dos para el sorteo del Mundial 2026.

