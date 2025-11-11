Fútbol Internacional
11 nov 2025 , 15:44

¿Qué necesita Ecuador para mantenerse en el bombo dos del sorteo del Mundial 2026?

La selección de Ecuador se enfrentará en este mes de noviembre a Canadá y Nueva Zelanda, previo al Mundial 2026

   
  • ¿Qué necesita Ecuador para mantenerse en el bombo dos del sorteo del Mundial 2026?
    Jugadores de la selección de Ecuador previo al partido contra Argentina por Eliminatorias Sudamericanas ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde que finalizaron las Eliminatorias Sudamericanas, la selección de Ecuador se fijó como meta alcanzar el bombo dos para evitar enfrentar a selecciones de renombre en el sorteo del Mundial 2026 que se realizará el 5 de diciembre en Washington D. C.

La Tri empató 1-1 ante Estados Unidos y México en los amistosos de octubre, resultados que le permitieron acceder al bombo dos. Sin embargo, ahora enfrenta un nuevo desafío: mantenerse en ese grupo.

El combinado tricolor disputará dos amistosos más: ante Canadá, este jueves 13 de noviembre, y contra Nueva Zelanda, el martes 18 de noviembre.

Lea también: Selección de Ecuador: Jeremy Arévalo llega con mejores números que Kevin Rodríguez y Enner Valencia

¿Qué necesita Ecuador para asegurar su lugar en el bombo dos?

Si Ecuador vence a Canadá y Nueva Zelanda, asegurará definitivamente su puesto en el bombo dos.

Si empata uno de los dos partidos y gana el otro, también conservará su lugar.

Si empata ambos encuentros, seguirá en el bombo dos.

Si pierde uno y gana el otro, dependerá de que Austria y Australia no consigan victorias, ya que son las selecciones que persiguen a Ecuador en el ranking.

Si pierde los dos partidos, caerá al bombo tres.

Temas
Selección Ecuador
Canadá
Ranking FIFA
Sorteo Mundial
Nueva Zelanda
Ecuador
Noticias
Recomendadas