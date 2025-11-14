Fútbol Internacional
Esta es la agenda deportiva del fin de semana, del sábado 15 y domingo 16 de noviembre

El fin de semana del sábado 15 al domingo 16 de noviembre no se disputarán partidos de la LigaPro, ni de la selección de Ecuador, pero varios encuentros de las Eliminatoria al Mundial UEFA se jugarán.

   
Durante la fecha FIFA, la LigaPro entró en una paralización, pero el fútbol no se detiene con partidos de otras ligas sudamericanas, amistosos de selecciones y partidos de las Eliminatorias al Mundial 2026.

La liga de Brasil tendrá un emocionante encuentro entre el Santos de Neymar y el Palmeiras por el liderato, además de amistosos internacionales y la clasificación de España al Mundial.

También, en la noche del sábado, Michael Morales enfrentará a Sean Brady en la cartelera estelar del UFC 322.

Luego, el domingo 16, Portugal, sin Cristiano Ronaldo, buscará asegurar el cupo a la cita mundialista, al igual que Noruega intentará asegurarlo ante Italia. Incluso se jugará el último partido de la fase inicial de la Liga de Argentina.

Sábado 15 de noviembre

  • Brasil vs. Senegal | 11:00 | amistoso
  • Georgia vs. España | 12:00 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Santos vs. Palmeiras | 19:00 | Liga de Brasil
  • México vs. Uruguay | 20:00 | amistoso
  • Michael Morales vs. Sean Brady | 22:00 | UFC

    • Domingo 16 de noviembre

  • Portugal vs. Armenia | 09:00 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Azerbaiyán vs. Francia | 12:00 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Italia vs. Noruega | 14:45 | Eliminatorias al Mundial UEFA
  • Vélez Sarsfield vs. River Plate | 15:00 | Liga de Argentina
  • Boca Juniors vs. Tigre | 18:15 | Liga de Argentina
