Fútbol Internacional
14 nov 2025 , 09:16

Ecuador no pateó al arco ante Canadá en el amistoso internacional

La selección de Ecuador de Sebastián Beccacece no pateó a la portería durante el amistoso ante Canadá en su penúltimo partido del 2025.

   
    Ecuadr no creó peligro a la portería de Canadá durante el amistoso.( Redes sociales )
La selección de Ecuador no brilló ante Canadá durante el penúltimo amistoso internacional del 2025, incluso su falta de peligro quedó marcada con una sorprendente estadística durante los 90 minutos.

Los dirigidos de Sebastián Beccacece no crearon ocasiones de gol en la portería de Dayne Saint Clair, pues el golero canadiense no realizó ninguna atajada en todo el enfrentamiento.

Incluso, La Tri no pateó a la portería rival durante el partido, Ecuador sí disparo cuatro veces; sin embargo, ninguno fue en dirección del arco rival.

Lea más: Ecuador acumuló 14 partidos sin perder, pero sigue sin brillar

Por otro lado, a pesar de estar con 10 jugadores desde los seis minutos del encuentro, Canadá sí registró un disparo a la portería y Hernán Galíndez hizo una importante atajada para evitar el gol.

Hernán Galíndez tuvo que hacer una importante atajada para evitar el gol de la selección de Canadá.
Hernán Galíndez tuvo que hacer una importante atajada para evitar el gol de la selección de Canadá. ( Redes sociales )

La ocasión más clara de Ecuador fue al minuto 74, cuando Moisés Caicedo centró al área y Enner Valencia remató de cabeza, pero el tiro salió desviado y fue lejos de la portería.

Lea más: Piero Hincapié: "Tenemos que ser autocríticos. Tampoco estamos tan mal"

La Tri tuvo ventaja numérica desde el minuto 6 del partido por la expulsión de Ali Ahmed, quien metió una plancha a Alan Franco, pero no la pudo aprovechar.

En este 2025, Ecuador registra siete empates y dos victorias en nueve partidos disputados, entre las Eliminatorias al Mundial y amistosos.

