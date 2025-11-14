Ecuador no pateó al arco ante Canadá en el amistoso internacional

La<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seleccion-de-ecuador target=_blank>selección de Ecuador</a> no brilló ante Canadá durante el penúltimo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/amistoso-ecuador target=_blank>amistoso</a></b> internacional del 2025, incluso su falta de peligro quedó marcada con una sorprendente estadística durante los 90 minutos. Lo<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-canada-ecuador-amistoso-resultado-fecha-fifa-BH10420302 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-acumulo-14-partidos-sin-perder-pero-sigue-sin-brillar-HH10421565 target=_blank></a> <b></b>