Diego Martínez: "Queremos hacer historia. No importa el rival que tengamos al frente"

El director técnico de Universidad Católica, Diego Martínez, expresó su alegría tras eliminar a Cuenca Juniors y avanzar a la final de la Copa Ecuador.

“A estas alturas no puedo decir qué equipo quiero como rival en la final. Liga de Quito y Emelec son dos grandes equipos y, si queremos dar este golpe histórico, no importa qué rival tengamos al frente”, dijo Martínez en rueda de prensa.

“Pelearemos en ambos torneos mientras podamos y con lo mejor que tengamos disponible. Creo que hemos rotado mucho en los últimos dos partidos de LigaPro y eso nos ha dado conclusiones importantes”, agregó.

Lea también: La Universidad Católica elimina a Cuenca Juniors y avanza a la final de la Copa Ecuador

“Por supuesto queremos conseguir ese tercer cupo a la Copa Libertadores, pero la balanza, por todo lo que significa, se inclina hacia la Copa Ecuador”, añadió.

“Ha sido un año en el que se demuestra que el proyecto deportivo tiene mucho potencial, tiene solidez y nos ilusiona mucho lo que podamos hacer con el club de ahora en adelante”, finalizó.

Universidad Católica espera por Liga de Quito o Emelec en la final de la Copa Ecuador, que se disputará el jueves 18 de diciembre de 2025 en el Estadio Olímpico Atahualpa.