La Universidad Católica elimina a Cuenca Juniors y avanza a la final de la Copa Ecuador

La Universidad Católica confirmó su gran momento futbolístico y se clasificó a la final de la Copa Ecuador tras empatar 0-0 ante Cuenca Juniors en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El resultado fue suficiente gracias al triunfo 4-1 obtenido en la ida, que dejó sin opciones al equipo revelación del torneo. Los ‘camarattas’ siguen soñando con conquistar su primer título.

El equipo dirigido por Diego Martínez sostiene una campaña impecable y podría cerrar el certamen invicto, un logro reservado para muy pocos clubes. Su camino comenzó en los 16avos de final con un ajustado 1-0 sobre Río Aguarico. En octavos, superó 3-1 a Liga de Portoviejo, mostrando superioridad en todas sus líneas.

Lea: ¿Cuál sería el grupo más difícil y el más fácil para Ecuador en el Mundial 2026? Esto respondió ChatGPT

El duelo más exigente llegó en cuartos de final, cuando enfrentó a Independiente del Valle. Aunque los ‘Rayados’ se adelantaron con un gol de Michael Hoyos, la Católica reaccionó con carácter y remontó gracias a un doblete de Mauricio Alonso.

En semifinales apareció la sorpresa del torneo: Cuenca Juniors, club de Segunda Categoría que venía de eliminar a Barcelona SC. El partido de ida se complicó por un autogol de Luis Cangá, pero el equipo de Martínez sacó su jerarquía y terminó goleando 4-1 con tantos de Azarías Londoño (2), Daykol Romero y José Fajardo.

En la revancha de este martes 2 de diciembre, los ‘gallos’ presionaron y generaron peligro, pero la Universidad Católica supo resistir, manejar los tiempos y aprovechar la desesperación del rival para sellar su clasificación.

Ahora, los capitalinos esperan por su rival en la final, que saldrá de la llave entre Liga de Quito y Emelec. La ‘Chatoleí’ está a un paso de escribir una página histórica en el fútbol ecuatoriano.