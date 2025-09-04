Fútbol Internacional
04 sep 2025 , 15:23

Antonio Valencia: “Espero que la selección de Ecuador pueda hacer historia y sacar una victoria en Paraguay”

Antonio Valencia se mostró confiado de que la selección de Ecuador pueda vencer a Paraguay, en condición de visitante, por primera vez en su historia.

   
    Antonio Valencia confía en el Ecuador vs. Paraguay por las Eliminatorias.( Redes sociales )
La selección de Ecuador enfrentará a Paraguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Defensores del Chaco, y la Tri nunca ha conseguido una victoria en ese país.

Antonio Valencia reconoció que será un partido complicado ante la Albirroja, pero consideró que esta vez se podrá conseguir el primer triunfo.

“Nosotros confiamos en la selección y en el proceso, pero sabemos que son partidos de eliminatorias y los jugadores sudamericanos nunca te regalan nada”, dijo el Toño a El Canal del Fútbol.

"Paraguay es una selección muy difícil por cancha, por afición y por todo”

Valencia agregó que se le ha complicado en su historia, pero apunta que los dirigidos de Sebastián Beccacece lo puedan obtener el triunfo este 2025.

“Hemos tenido la oportunidad de sacar buenos resultados, pero en Paraguay siempre es difícil, pero espero que la selección pueda hacer historia y sacar una victoria”, señaló.

Ecuador perdió 3-1 ante Paraguay en el 2022 por las Eliminatorias al Mundial de Qatar.
Ecuador perdió 3-1 ante Paraguay en el 2022 por las Eliminatorias al Mundial de Qatar. ( Redes sociales )

El Toño añadió que no será sencillo con el ex entrenador de Ecuador en el banquillo rival. “Gustavo Alfaro estuvo con nosotros varios años y conoce a los jugadores. En poco tiempo tomó a la selección de Paraguay y los puso a pelear por el Mundial”, cerró.

Ecuador enfrentará a Paraguay este jueves 4 de septiembre, a las 18:30, por la transmisión de El Canal del Fútbol y Zapping.

