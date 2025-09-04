Fútbol Internacional
El consejo de Moisés Caicedo a Piero Hincapié para fichar por el Arsenal

Piero Hincapié reveló que Moisés Caicedo lo aconsejó de firmar por el Arsenal para jugar en la Premier League en este mercado de fichajes.

   
    Piero Hincapié firmó con el Arsenal en este mercado de fichajes.( Ecuavisa. )
Piero Hincapié fue el último fichaje del Arsenal en la ventana de traspasos. El defensor ecuatoriano firmó con el cuadro de la Premier League para salir de la Bundesliga y Moisés Caicedo influyó en el cambio de equipos.

Hincapié abandonó el Bayer Leverkusen, después de varias temporadas, pero en este 2025 pidió salir el club y reconoció que el Niño Moi lo convenció de ir a la Premier League.

(Caicedo) me ha contado mucho, la verdad. Como todos sabemos, es la mejor liga del mundo y siempre al principio cuesta”, explicó el defensor en una entrevista con el club.

Hincapié agregó que “vi pasar su proceso en Inglaterra y ahora que ya está adaptado en su club, ya nos enfrentaremos...".

Moisés Caicedo y Piero Hincapié se enfrentarán en la fecha 13 de la Premier League.
Moisés Caicedo y Piero Hincapié se enfrentarán en la fecha 13 de la Premier League. ( API )

Piero y Moisés se enfrentarán en el clásico de Londres por el Chelsea vs. Arsenal, por la fecha 13 de la Premier League, el 29 de noviembre del 2025.

Caicedo llegó a la Premier League en el 2021 al firmar con el Brighton desde Independiente del Valle, pero fue cedido para la segunda mitad de ese año para que sume minutos.

El posible del defensor de 23 años se realizará el sábado 13 de septiembre ante el Nottingham Forest, tras los dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas.

