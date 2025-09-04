Fútbol Nacional
04 sep 2025 , 09:27

Ángel Mena fue suspendido con un partido por retrasar su salida del campo de juego

Ángel Mena fue sustituido en el minuto 83 del partido contra Deportivo Cuenca, pero retrasó su salida del campo, lo que llevó a la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro a sancionarlo.

   
    Ángel Mena en su presentación como nuevo jugador de Orense ( Foto: Internet )
La Comisión Disciplinaria de la Liga Pro sancionó al jugador de Orense SC, Ángel Mena, por retrasar su salida del campo de juego en el partido contra Deportivo Cuenca, correspondiente a la fecha 27 de la Liga Ecuabet conectada por Xtrim.

Mena fue sustituido en el minuto 83, pero tardó en abandonar el terreno de juego, lo que impidió que se realizara la variante de manera inmediata. Debido a esta acción, la LigaPro decidió sancionarlo.

"Retarda la reanudación del juego al ser sustituido", indicó el Acta de Sanciones. Este tipo de infracción conlleva una suspensión de una fecha.

Un caso similar ocurrió con el jugador de Emelec, Alexander González, quien también fue suspendido por este mismo motivo y se perderá el Clásico del Astillero, programado para el 14 de septiembre.

Por su parte, Mena no podrá estar presente en el partido de Orense SC contra Mushuc Runa, que se jugará en el estadio 9 de Mayo en Machala.

