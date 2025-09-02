Fútbol Nacional
02 sep 2025 , 12:56

Emelec quiere renovar el contrato de Diogo Bagüí por dos años

El presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, José Valverde, adelantó que ya están trabajando en las renovaciones de contrato de Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli y Diogo Bagüí.

   
  Diogo Bagüí renovará su contrato con Emelec.
    Diogo Bagüí renovará su contrato con Emelec.( Redes sociales )
Emelec tiene a varios futbolistas que acaban su contrato al final de la temporada, por lo que ya empezaron a trabajar con la renovación de los jugadores para evitar que salgan libres.

Algunos de los futbolistas que se quedan sin contrato y podrán salir como agentes libres al final del 2025 son Juan Pablo Ruiz, Facundo Castelli y Diogo Bagüí, pero ya conversan con sus representantes.

El presidente de la Comisión de Fútbol de Emelec, José Valverde, reveló que ya tienen avanzadas las negociaciones con los tres futbolistas.

Ya llevamos un mes haciendo propuestas, hablando del tema económico, pero manteniendo el presupuesto que tenemos”, explicó a JC Radio Sports.

Emelec quiere renovar el contrato de Facundo Castelli.
Emelec quiere renovar el contrato de Facundo Castelli. ( API )

Además, el directivo adelantó que le van a ofrecer dos años de contrato a Bagüí para tenerlo en el club hasta diciembre del 2027.

Meses atrás, el expresidente de las formativas, Carlos Cadena, informó que las promesas defensivas Diogo Bagüí y Jair Collahuazo ya no pertenecen al club, pues ambos acaban su contrato a fines de este 2025.

El defensor de 20 años consolidó un puesto en el once titular de Emelec, incluso ya ha disputado 23 partidos en este 2025 y cosecha 41 encuentros jugados con el Bombillo.

